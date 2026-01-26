“내부 분란에 ‘쌍특검’ 의혹 자취 감춰…이재명 민주당과 정면으로 맞서야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 의원은 26일 “당원게시판 논란의 시급한 정리가 우선”이라고 밝혔다.

안 의원은 이날 오전 페이스북에 “장동혁 대표의 단식과 박근혜 전 대통령의 권고를 계기로 국민의힘이 다시 하나로 모일 수 있는 계기가 마련됐다. 그러나 단식 종료 후 사흘 만에 여론의 관심은 다시 당원게시판 문제로 옮겨붙고 있다”며 이같이 적었다.

그는 “당대표가 몸을 던져 밝히고자 했던 통일교 유착 및 공천 헌금 범죄 의혹은 어느새 자취를 감추고, 최고위원회 개최 시점과 그 결과, 징계 여부에 따른 재보궐 공천 등 당내 분란을 자극하는 기사들이 쏟아지고 있다”며 “이를 확대 재생산하는 여론조사까지 뒤따르는 실정”이라고 지적했다.

안 의원은 “당원게시판 문제가 마무리되지 않는다면, 우리 당은 다시 단식 이전의 여론 지형으로 퇴행할 수밖에 없다”며 “따라서 당게 논란은 미뤄서는 안 되며, 최고위에서 어떠한 결론이 도출되든 조속히 결정하고 일단락 지어야만 한다”고 강조했다.

이어 “그래야만 이재명 민주당과 정면으로 맞서서 대한민국을 지킬 수 있다”며 “경제, 환율, 집값 문제, 대장동 항소 포기, 통일교 유착, 공천 뇌물 등 정면으로 다뤄야 할 현안이 산적해 있지 않나”라고 덧붙였다.