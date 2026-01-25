[헤럴드경제=민상식 기자] 가수 비(본명 정지훈)가 대만 콘서트 도중 청각장애가 있는 팬에게 범한 결례에 대해 공식 사과했다.

23일(현지시간) 인디펜던트 등 외신 보도에 따르면, 비는 지난 17일 대만 타이베이 아레나에서 열린 월드투어 ‘스틸 레이닝: 앙코르’ 공연 중 객석에서 춤을 추지 않고 휴대전화로 무대를 촬영하던 한 여성 팬 A 씨를 향해 “왜 춤을 안 추느냐”고 물었다. 해당 발언은 현장 통역사를 통해 전달됐다.

A 씨는 자신의 귀를 가리키며 미소로 반응했으나, 이는 청각장애가 있다는 뜻이었다. 그러나 이 의사가 무대 위에 정확히 전달되지 않았고, 비는 더 적극적인 호응을 요청한 뒤 공연을 이어갔다.

공연 이후 A 씨는 소셜미디어(SNS)를 통해 당시 상황을 설명했다. 그는 “춤을 안 춘 것이 아니라 말소리를 들을 수 없어 비와 통역사의 말을 이해하지 못했다”며 “청각장애가 있어 입 모양을 읽거나 실시간 자막이 필요하다고 밝혔다.

이어 “손짓 역시 ‘더 크게 노래하라’는 의미로 오해했다”며 “말을 듣지 않는 팬으로 비쳤을까 봐 걱정됐다”고 덧붙였다.

사연을 접한 비는 지난 20일 A씨의 게시물에 중국어로 직접 댓글을 남겼다. 그는 “당신이 듣지 못한다는 사실을 몰랐다, 배려가 부족했고 생각이 깊지 못했다”며 사과했다.

이어 “작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 기억이 됐다”라며 “이번 일을 계기로 앞으로 공연에서 모든 상황에 더 신중하겠다”고 전했다.