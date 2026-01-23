[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 겨울철 찬 공기와 큰 일교차는 호흡기 건강을 위협한다. 감기나 폐렴뿐 아니라 갑작스러운 흉통과 숨 가쁨으로 응급실을 찾는 환자도 늘어난다. 특히 추운 날씨 속에서 기침이 잦거나 흡연, 격한 활동 이후 가슴 통증이 갑자기 발생했다면 ‘기흉’을 의심해 볼 필요가 있다. 기흉은 비교적 젊고 건강한 사람에게도 예고 없이 나타날 수 있어 조기 인지와 신속한 대응이 중요하다.

기흉은 폐 표면에 생긴 작은 구멍을 통해 공기가 새어나와 폐와 흉벽 사이 공간에 공기가 차는 질환이다. 공기가 점차 늘어나면 폐가 제대로 팽창하지 못해 호흡곤란이 발생한다. 특히 새어나온 공기가 빠져나가지 못하고 흉강 내 압력이 급격히 높아지는 경우, 심장과 대혈관을 압박하며 반대쪽 폐까지 눌러 긴장성 기흉으로 발전해 생명을 위협할 수 있다.

이지윤 가톨릭대학교 인천성모병원 심장혈관흉부외과 교수는 “기흉은 초기에는 단순 흉통처럼 시작되지만, 공기 누출이 계속되면 호흡 기능 저하와 순환 장애로 이어질 수 있어 결코 가볍게 봐서는 안 되는 질환이다”고 말했다.

기흉은 원인에 따라 자발성과 외상성으로 나뉜다. 자발성 기흉은 기존 폐질환이 없는 사람에게 발생하는 일차성 기흉과 결핵, 폐기종, 만성폐쇄성폐질환 등 기저 폐질환이 있는 환자에게 발생하는 이차성 기흉으로 구분된다. 일차성 기흉은 키가 크고 마른 체형의 젊은 환자에서 비교적 흔하게 발생하는 것으로 알려져 있다. 흡연자는 폐질환 발생과 악화 위험이 높아 이차성 기흉 발생 가능성이 증가한다. 또한 흡연은 일차성, 이차성 기흉 모두에서 재발 위험을 높이는 요인으로 작용한다.

외상성 기흉은 교통사고나 낙상, 흉부 자상 등으로 폐가 직접 손상될 때 발생한다. 의료 시술이나 인공호흡기 사용 중에도 드물게 나타날 수 있다.

기흉의 대표적인 증상은 갑작스러운 흉통과 호흡곤란이다. 대개 한쪽 가슴이 찌르거나 쥐어짜는 듯 아프고, 숨을 들이쉴 때 통증이 심해지는 양상을 보인다. 통증은 어깨, 등 쪽으로 퍼지기도 한다. 기흉의 범위가 작으면 증상이 경미할 수 있지만, 공기가 많이 차면 숨이 차고 어지럼증이 동반되기도 한다.

진단은 흉부 X선 검사로 비교적 쉽게 이뤄진다. 필요에 따라 흉부 CT를 통해 원인과 재발 위험을 평가한다. 치료는 공기 누출 정도와 환자 상태에 따라 결정된다. 경미한 경우 산소 치료와 경과 관찰만으로 회복될 수 있지만, 공기 누출이 많거나 호흡곤란이 동반될 경우에는 흉관 삽입술로 흉강 내 공기를 배출한다. 반복 재발하거나 폐기포가 확인된 경우에는 흉강경 수술을 통한 폐기포 제거를 시행하고, 이차성 또는 난치성 기흉에서는 흉막 유착술을 선택적으로 시행해 재발률을 낮춘다.

기흉은 재발률이 비교적 높은 질환으로 알려져 있어 치료 이후 관리도 중요하다. 기압 변화가 급격히 발생하는 환경에서는 기흉 재발 가능성이 커질 수 있다. 기흉 병력이 있는 경우 스쿠버다이빙, 스카이다이빙, 파일럿, 승무원 등 직업적으로 항공 여행이 잦은 사람은 사전에 전문의 상담을 받는 것이 권장된다. 흡연은 재발 위험을 높이는 주요 요인이므로 반드시 금연해야 한다. 또한 치료로 상태가 안정된 이후에는 전문의 상담과 평가를 통해 일상생활과 운동에 큰 제한 없이 복귀가 가능하다.

이지윤 가톨릭대 인천성모병원 심장혈관흉부외과 교수는 “기흉은 조기 진단과 적절한 치료, 그리고 치료 이후 관리까지 병행해야 재발을 줄일 수 있다”며 “겨울철 갑작스러운 흉통이 반복된다면 반드시 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 가장 안전하다”고 말했다.