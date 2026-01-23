PMI 조사에선 10명중 4명 “매력 글쎄” 맛보다 ‘경험소비’ 중시..고물가의 단면

[헤럴드경제=함영훈 기자] 요즘 ‘두바이 쫀득 쿠키(이하 두쫀쿠)’가 “해봤니 마케팅‘의 선두 대열에 끼어있다.

줄을 서야 하고, 한 개에 8000원에 육박하는 고가 디저트임에도 불구하고, 소비자들은 기꺼이 지갑을 연다. 과장한 루머로는 ‘삼전급’, ‘올영급’ 소비열풍이라는 말도 나온다.

이 열풍은 단순한 디저트 유행일까, 아니면 고물가 시대 한국 소비자의 심리를 압축적으로 보여주는 소비 트렌드의 신호일까?

데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)는 2026년 1월 20~21일, 전국 19~59세 남녀 2884명을 대상으로 진행한 퀵폴 조사 결과, 두쫀쿠의 가장 큰 매력을 묻는 질문에 응답자의 43.6%는 “특별한 매력을 잘 모르겠다”고 답했다고 밝혔다. 예상밖의 반응이다.

실제 ‘쫀득한 식감’(24.3%)이나 ‘이국적인 맛’(12.6%)을 매력으로 꼽은 응답은 절반에도 미치지 못했다.

그럼에도 불구하고 사람들이 높은 가격과 대기 시간을 감수하는 이유는 명확했다.

가장 많이 꼽힌 이유는 “유행에서 소외되지 않기 위해(19.4%)”로 나타났으며, 이어 “쉽게 구할 수 없는 희소성 때문(17.7%)”으로 확인되었다.

이는 두쫀쿠 소비가 ‘미각 중심의 선택’이라기보다, 경험 소비·인증 소비·포모(FOMO) 소비의 성격이 강하다는 점을 보여준다.

즉, 두쫀쿠는 ‘맛있어서 먹는 디저트’라기보다, “지금 이 시기를 살고 있다는 증표”로 소비되는 상품인 셈이다.

이 같은 소비 행태는 고물가 환경과도 맞닿아 있다. 조사 결과에서도 “나를 위한 작은 사치, 보상 심리(14.5%)”가 두쫀쿠를 찾는 이유 중 주요 이유로 나타났다.

외식 물가 상승이 이미 일상적인 부담으로 자리 잡은 상황에서, 수만 원짜리 외식 대신 ‘8000원짜리 확실한 경험’을 선택하는 소비가 늘고 있는 것이다.

두쫀쿠 열풍은 원재료 시장에도 즉각적인 영향을 미쳤다. 주재료인 카다이프와 피스타치오의 수입 수요가 급증하며, 업계에서는 피스타치오 가격 급등을 빗대 ‘피트코인(피스타치오+비트코인)’이라는 신조어까지 등장했다.

이미 주요 베이커리 프랜차이즈들은 ‘두바이 스타일’ 디저트 라인업을 확대하며, 줄 서지 않아도 즐길 수 있는 대중화 전략을 본격화하고 있다.

조사 결과, 응답자의 72.7%는 “일시적 유행이거나 점차 줄어들 것”이라고 전망했다. 피앰아이 관계자는 “두쫀쿠 현상은 한국 소비자가 ‘무엇을 사는가’보다 ‘왜 사는가’를 보여주는 상징적 사례”라며, “과거 ‘허니버터칩’이 공급 부족을 통해 소유욕을 자극했다면, ‘두쫀쿠’는 여기에 인스타그램으로 대표되는 ‘경험의 증명’ 욕구가 결합된 형태”라고 분석했다.