[헤럴드경제=이명수 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미(오스카상) 최종 후보에 올랐다.

오스카상을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 22일(한국시간) 공식 유튜브 채널을 통해 제98회 시상식 최종 후보를 발표했다.

이날 케데헌은 장편 애니메이션상 후보로 지명됐으며, ‘골든’(Golden)으로 주제가상 후보에도 올랐다.

케데헌과 함께 장편 애니메이션 상을 두고 겨룰 작품은 월드디즈니의 ‘주토피아2’, 픽사의 ‘엘리오’, 프랑스 애니메이션 ‘아르고’, 프랑스·벨기에 합작 애니메이션 ‘리틀 아멜리’다.

주제가상 부분에서는 ‘골든’과 함께 ‘씨너스: 죄인들’의 ‘아이 라이드 투 유’(I Lied To You), ‘다이앤 웨런 : 뤼렌러스’의 ‘디어 미’(Dear Me), ‘비바 비빌디’의 ‘스위트 드림스 오브 조이’(Sweet Dreams Of Joy), ‘기차의 꿈’의 ‘트레인 드림스’(Train Dreams)가 후보로 지명됐다.

국제영화상 예비후보에 올랐던 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’는 최종 후보에 오르지 못했다.

제98회 아카데미 시상식은 오는 3월15일 로스앤젤레스 돌비시어터에서 열린다.