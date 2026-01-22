[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 22일 도청 경북시대에서 APEC 정상회의 성공개최 유공 정부포상 전수식을 개최했다.

이날 전수식에서는‘2025년 APEC 정상회의’를 역대 가장 성공한 대회로 이끈 공무원 및 민간인 25명이 참석해 이철우 경북지사로부터 정부포상을 전수 받았다.

APEC 준비 지원단장으로 경주 현장에서 일 년 넘게 APEC 준비 과정을 이끈 김상철 APEC준비지원단장과 2025 APEC 범 시도민 지원협의회 맡아 행사 성공을 위해 시민들의 힘을 하나로 결집하는데 노력한 박몽룡, 이상걸 공동위원장에게는 대한민국에서 가장 명예로운 상훈인 훈장이 수여됐다.

이와 함께 세계 정상급 인프라 조성과 문화 APEC을 통해 경북 경주를 세계에 알리는데 기여한 공무원 및 민간인들에게 포장, 대통령 표창, 국무총리 표창 등 정부포상이 전달됐다.

이철우 경북지사는 “2025년 APEC 정상회의는 260만 경북도민과 2500 공무원 전부가 가슴에 훈장을 달아야 마땅할 만큼 성공한 행사였다”며 “2025년 APEC 정상회의를 통해 경북도의 위대함과 아름다움을 다시 한번 대한민국과 전 세계에 각인 시킨 만큼 경북도가 주도하는 새로운 지방시대를 만들어 갈 수 있도록 올 한 해도 다 같이 노력하자”고 말했다.