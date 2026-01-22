[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 2월 7일 ‘동작 대입 합격생 사례 공유회, 입시 스토리 솔담톡(솔직·담백·토크)’을 개최한다고 밝혔다.

구청 4층 대강당에서 열리는 행사에는 박일하 동작구청장을 비롯해 관내 예비 수험생과 학부모 200여 명이 참석한다. 시간은 전 10시 30분부터 12시 30분까지 진행된다. 우수 상담교사 감사장 수여식을 시작으로 합격생 사례 공유, 공감 토크, 생기부 관리 특강 등이 이어진다.

특히, 합격 사례 공유 시간에는 동작입시지원센터를 통해 대입에 성공한 학생 4명이 직접 참여한다.

이어 교사·합격생·수험생·학부모가 함께하는 오픈 질의응답 방식의 ‘공감 토크(솔·담·톡)’에서는 입시 준비 과정에 대한 궁금증을 자유롭게 나눈다, 또한 현직 고교 교사들이 강사로 나서는 전문 특강은 ‘2028 대입 맞춤형 생기부 관리 전략’을 주제로, 변화하는 대입 제도에 대응하기 위한 생활기록부 관리 핵심 포인트를 안내한다. 참여 신청은 22일 오전 10시부터 동작구청 누리집 통합예약시스템을 통해 가능하며, 선착순 모집으로 조기에 마감될 수 있다.

박일하 동작구청장은 “수험생들의 입시 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 이번 공유회를 마련했다”이라며 “앞으로도 맞춤형 교육 지원을 통해 수험생들의 진로·진학 고민을 해결해 나가겠다”라고 말했다.