무선청소기 평정했다가 삼성·LG에 밀려 건·습식 로봇청소기 시장 뒤늦게 참전 창립자 다이슨, 자택서 테스트하며 공들여 中 논란에 보안 강조 “어디에도 공유 안해” 국내 홍보대사로 박보검 선정…시장 공략

[헤럴드경제=김현일 기자] “저희 로봇청소기는 클라우드에 의존하지 않습니다. 데이터를 어디로도 공유하지 않고 고객의 정보를 보호합니다”

‘왕년의 청소강자’ 영국 다이슨이 한·중 국가 대항전으로 펼쳐지는 로봇청소기 시장에 뒤늦게 참전을 선언했다. 먼지 흡입과 물걸레질이 모두 가능한 자사 최초의 건·습식 일체형 로봇청소기를 출시하며 명예회복에 나섰다.

다이슨 창립자 제임스 다이슨 경도 직접 자택에서 이번 신제품의 인공지능(AI) 기능을 여러 차례 테스트하는 등 로봇청소기 신작 개발에 공들인 것으로 전해졌다.

삼성전자와 LG전자가 2024년 이후 후속 신제품을 내놓지 않아 시장 주도권이 중국으로 쏠린 가운데 다이슨이 먼저 제품을 내놓으면서 반격에 나선 모습이다.

한때 무선청소기로 평정…로청기 뒤늦게 참전 ‘추격자’ 신세

다이슨은 22일 서울 여의도 더현대 서울 5층의 팝업 스토어에서 미디어 행사를 갖고 로봇청소기 등 신제품 3종을 공개했다. 팝업 스토어는 삼성스토어 바로 옆이자 LG전자 베스트샵과 마주본 곳에 위치해 있다.

2010년대 무선청소기 하나로 시장을 평정한 다이슨은 삼성·LG의 거센 추격에 점차 시장을 내주며 존재감이 예전만 못한 상황이다. 최근엔 중국이 주도하는 로봇청소기 시장 대응에도 늦으면서 추격자 신세가 됐다.

이를 의식한 듯 다이슨은 이날 “1990년대부터 로봇청소기를 개발해왔고, 2001년 첫 번째 모델인 DC06을 공개하며 시장에 진입했다”고 강조했다.

그러나 실제 다이슨의 로봇청소기 출시는 23년 뒤인 2024년 2월에서야 이뤄졌다. 그것도 먼지 흡입만 가능한 제품이었다. 이번에 처음으로 먼지 흡입과 물걸레질이 한 대로 가능한 ‘다이슨 스팟앤스크럽(Spot+Scrub) Ai 로봇 청소기’를 출시했다.

中 로봇청소기 정보유출 논란 속 보안 강조

삼성·LG가 이미 2024년 동일 제품을 내놓은 것에 비하면 다이슨은 약 2년 가량 늦은 셈이다. 현재 건·습식 일체형 로봇청소기 시장은 로보락을 비롯해 드리미, 에코백스, 샤오미 등 중국 업체들이 장악한 상태다.

다이슨은 이날 중국산 로봇청소기를 두고 사생활 유출 위험이 지적되는 상황에서 보안을 경쟁력으로 내세웠다.

네이슨 로슨 맥클린 다이슨 홈 RDD 소프트웨어 팀 시니어 디자인 매니저는 “카메라가 촬영한 영상과 이미지는 다이슨 전용 앱과 공유할 뿐 그 어디에도 저장하거나 공유지 않는다”고 강조했다.

앞서 한국소비자원은 지난해 9월 주요 로봇청소기 6개의 보안 실태를 조사한 결과 드리미, 에코백스, 나르왈 등 세 제품이 문제가 있다고 발표했다. 모두 중국산이다. 특히 드리미 제품은 외부인이 로봇청소기 카메라를 실시간으로 조회하고, 사진첩 열람 기능에 접근할 수 있는 취약점이 확인됐다.

다이슨은 이러한 중국산 가전의 보안 문제를 우회적으로 지적하며 한국 소비자들의 우려를 해소하는 데 주력했다.

물걸레질, 원형 패드 대신 롤러 택해 차별화

이날 직접 본 다이슨의 로봇청소기는 롤러가 물걸레질을 하는 점이 눈에 띄었다. 삼성·LG는 물론 중국 로봇청소기들이 원형 패드를 회전시키며 바닦은 닦는 것과 대조적이다. 다만 이날 다이슨은 물청소 기능은 시연하지 않았다.

본체에는 물통이 내장돼 있어 롤러가 회전할 때마다 12개 지점에서 물을 뿌리며 롤러를 세척한다. 60도의 뜨거운 물을 뿌리기 때문에 바닥의 얼룩을 손쉽게 제거할 수 있다는 설명이다.

얼룩을 발견하면 최대 15번 물걸레질을 반복하고, 카메라로 최종 오염물질이 제거됐는지 재확인한 후 다음 위치로 이동한다. 롤러에 붙은 이물질은 스크래퍼가 긁어내 청결을 유지한다.

벽이나 모서리를 감지하면 롤러가 최대 40㎜ 늘어나 가장자리를 청소한다. 다만 양쪽으로 늘어나는 것이 아니라 왼쪽으로만 확장되기 때문에 모서리가 오른쪽에 있으면 청소기도 머리 방향을 돌려 청소하는 식이다.

청소가 끝나면 45도의 열풍으로 롤러를 건조시켜 세균 번식을 막는다.

中 ‘기술 차력쇼’와 대비…“청소 본연에 집중”

중국 업체들이 로봇청소기에 ‘집게 팔’을 탑재하고 걸어다니는 다리까지 붙이며 ‘기술 차력쇼’를 펼치는 것을 고려하면 다이슨의 신제품은 심플한 형태다. 청소 본연의 성능에 집중했다는 설명이다. 라이다(LiDAR) 및 AI 기술로 젖은 액체, 마른 이물질, 찌든 때 등 다양한 얼룩과 액체 유형을 스마트하게 식별한다고 강조했다.

다이슨은 먼지 흡입력을 1만8000Pa(파스칼)로 소개했다. 로보락이 올해 상반기 국내 출시 예정인 ‘S10 맥스V’ 시리즈는 3만5000Pa, 드리미도 지난해 ‘X50 울트라’를 선보이면서 2만㎩을 내세운 바 있다.

다이슨의 로봇청소기가 넘을 수 있는 최대 문턱 높이는 20㎜다. 중국 드리미가 이미 5㎝ 문턱을 넘는 로봇청소기를 선보인 것에 비하면 큰 격차가 있다. 삼성전자도 지난해 IFA 2025에서 단일 장애물 기준 최대 4.5㎝ 높이의 문턱을 넘는다고 설명했다.

지난해 신제품 출시를 건너 뛴 삼성전자와 LG전자도 조만간 성능과 디자인을 개선한 신작 출시를 준비 중이다.

삼성전자는 최근 CES 2026에서 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기에 퀄컴 칩셋과 RGB 카메라·듀얼 카메라로 구성된 3D 장애물 센서를 탑재해 가구 등 사물뿐만 아니라 투명한 액체까지 인식한다고 강조했다. 또한, 100도의 스팀으로 걸레를 살균하는 기능을 갖췄고 흡입력도 기존 5W에서 10W로 끌어올렸다.

LG전자도 세계 최초로 로봇청소기 본체와 스테이션 모두에 스팀 기능을 적용한 제품을 지난해 예고했다. 본체에서 물을 끓여 뜨거운 스팀을 만들고 물걸레로 직접 분사하는 식이다. 말라붙은 이물질과 찌든 얼룩 제거에 효과적이라는 설명이다.

다이슨은 정수통과 오수통이 없는 자동 직배수 방식의 모델 개발은 검토 중이라고 밝혔다.

한편, 다이슨코리아는 이날 공식 앰배서더로 배우 박보검을 선정했다. 박보검은 로봇청소기를 시작으로 다양한 제품군을 아우르는 홍보대사로 활동할 예정이다.