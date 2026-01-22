조직문화 혁신 차원…저연차·고연차 함께 ‘역지사지 토론회’도 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 21∼23일 조직문화 혁신 차원에서 참여혁신국을 대상으로 ‘직위·직급 호칭 자유의 날’을 운영한다고 22일 밝혔다.

‘호칭 자유의 날’은 국장·과장 등 기존 직함 대신 구성원이 스스로 정한 별명이나 이름으로 서로를 부르는 방식으로, 경직된 호칭 중심 문화를 완화하고 상호 존중에 기반한 소통을 확대하기 위해 마련됐다.

지난해 12월 30일 하루 동안 시범 운영한 결과 “신선하다”, “친근한 분위기가 조성됐다”는 긍정적 평가가 나옴에 따라 이번에는 운영 기간을 기존 1일에서 3일로 확대했다.

행안부는 이번 확대 운영을 통해 제도의 실효성과 현장 수용성을 점검하고, 조직문화 개선 시도가 일회성에 그치지 않도록 후속 보완 방안을 검토할 계획이다.

행안부는 이와 함께 저연차와 고연차 공무원이 함께 참여하는 ‘역지사지 토론회’도 연계 개최한다.

토론회에서는 연차별 그룹이 공직사회 조직문화와 업무 방식, 조직 내 관행 등에 대해 자유롭게 의견을 나누며, 특정 세대나 연차를 평가·비판하기보다는 서로의 인식 차이를 이해하는 데 초점을 맞출 예정이다.

황명석 행안부 참여혁신조직실장 직무대리는 “이번 시범 운영은 세대 간 인식 차이를 좁히고 서로에 대한 이해를 넓혀 경직된 소통 문화를 완화하는 데 목적이 있다”며 “상호 존중에 기반한 유연한 조직문화가 공직사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.