[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 시즌2에 출연한 천상현 셰프가 암 투병 사실을 고백했다.

천상현 셰프는 21일 유튜브 채널 ‘원마이크’에 공개된 영상에서 근황을 전하던 중 “‘흑백요리사’ 시즌1 때 섭외가 왔는데 몸이 아팠다. 암이 재발해 다시 수술을 해야 하는 상황이라 촬영을 못 했다”고 말했다.

그는 “지금은 수술하고 항암제를 먹고 있다”며 “두 번 수술을 했고 폐를 두 번 절제했다. 항암제를 하루에 하나 씩 먹고 있다”고 말했다.

천상현 셰프는 또 “머리에 종양이 하나 있는데 뇌수막종이 의심된다고 하더라”며 치료를 받았다고 전했다. 소음성 난청으로 말귀가 잘 들리지 않는다고도 했다.

청와대 셰프로 20년간 근무하게 된 계기에 대해 그는 “저를 청와대 대통령 요리사로 추천해주신 분이 후덕죽 사부님”이라고 했다.

그러면서 “후덕죽 사부님한테 청와대 셰프를 뽑아달라는 의뢰가 들어왔다더라. 두 명을 추천을 받고 이력서를 냈는데 1차적으로 검토를 하셔서 저를 김대중 대통령 비서진들에게 제출했다”며 “신원 조회를 두 달 하고 나서 최종 낙점이 되는 것”이라고 설명했다.

그는 ‘흑백요리사’ 시즌2에서 후덕죽 셰프와 사제 대결을 펼쳐 화제가 됐다.

천상현 셰프는 ‘흑백요리사2’ 4라운드 1:1 사생전에서 후덕죽 셰프에게 패해 탈락했다.