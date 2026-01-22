럭셔리·퍼포먼스·어드벤처 아우르는 몰입형 여정 제시

[헤럴드경제=서재근 기자] 영국 울트라 럭셔리 스포츠카 브랜드 애스턴마틴이 상징적인 영국 럭셔리 브랜드의 세계에 깊이 몰입할 수 있도록 구성된 ‘2026 애스턴마틴 익스피리언스’를 공개했다고 22일 밝혔다.

2025년 프로그램의 성공을 기반으로 한 2026년 익스피리언스는 새로운 모험과 목적지, 그리고 애스턴마틴의 울트라 럭셔리 및 하이 퍼포먼스 세계에 대한 접근성을 한층 확대했다.

초청제로 운영되는 대표 프로그램 ASCEND와 UNLEASHED를 중심으로, 애스턴마틴의 고객과 브랜드 팬들은 슈퍼투어와 슈퍼차지드 경험을 통해 더욱 가볍고 폭넓은 형식으로 브랜드와 교감할 수 있다.

먼저 초호화 럭셔리의 정점을 제시하는 ASCEND는 애스턴마틴이 선보이는 가장 독보적인 라이프스타일 드라이빙 프로그램으로, 한 여정당 최대 12쌍의 커플만을 대상으로 하는 초청형 프로그램이다.

아울러 애스턴마틴의 한정 생산 트랙 중심 모델 오너만을 위한 궁극의 하이퍼카 경험인 UNLEASHED는 브랜드가 추구하는 퍼포먼스의 최고 정점을 구현하며, 전 세계의 상징적인 포뮬러 1 서킷에서의 주행 기회를 제공한다.

또한, 플래그십 프로그램에서 영감을 받은 슈퍼투어와 슈퍼차지드는 지역별 맞춤 투어와 트랙 프로그램을 통해 오너와 브랜드 애호가들에게 애스턴마틴을 경험할 수 있는 보다 폭넓은 기회를 제공한다.

핀바 맥폴 애스턴마틴 글로벌 마케팅 디렉터는 “애스턴마틴의 고객과 브랜드를 사랑하는 이들이 울트라 럭셔리 라이프스타일에 깊이 몰입할 수 있는 특별한 기회를 선보이게 되어 매우 기쁘다“며 ”각각의 프로그램은 잊지 못할 순간을 만들어내겠다는 애스턴마틴의 확고한 의지를 담고 있다. 문화적 탐험과 트랙 퍼포먼스, 그리고 풍경 속을 가르는 드라이브의 짜릿함까지, 모든 애스턴마틴 애호가들의 마음을 사로잡을 경험이 준비돼 있다“고 말했다.