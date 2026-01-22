복지부, 제5차 암관리 종합계획 공청회…“국가 차원 고민·대응 중요”

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 위암, 대장암 등 6대 암의 조기 진단율을 2030년 60%까지 끌어올리기로 했다.

또 지역 간 암 의료 격차를 완화하고, 멀티모달(multimodal) 데이터 7만건을 구축하는 등 인공지능(AI)을 활용한 암 연구 기반도 만들 계획이다.

보건복지부는 22일 서울 중구 연세세브란스빌딩에서 연 공청회에서 이런 내용 등을 담은 제5차 암관리 종합계획(2026∼2030)의 청사진을 공개했다.

이번 종합계획은 1996년 제1기 암정복 10개년 계획 수립 이후 5번째 계획이다.

복지부가 이날 발표한 계획안은 ▷지역 암 의료 격차 완화 ▷검진을 통한 암 조기 발견 향상 ▷암 치료 및 생존자 돌봄 강화 ▷AI 활용 암 연구 기반 구축 등을 목표로 설정했다.

정부는 우선 10대 암의 지역 수술 자체 충족률을 지난해 기준 63.6%에서 2030년 65.0%로 끌어올릴 계획이다.

국가암검진사업 대상 암종인 6대 암(위암·대장암·간암·폐암·유방암·자궁경부암)의 조기 진단율은 같은 기간 56.3%에서 60.0%로, 희귀암의 5년 상대 생존율은 64.9%에서 67.0%로 올린다는 방침이다.

5년 상대 생존율이란 일반인과 비교했을 때 암 환자가 5년간 생존할 확률을 뜻한다.

정부는 또 2030년까지 텍스트나 이미지 등 다양한 유형의 암 특화 멀티모달 데이터도 7만건 구축할 계획이다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 “지난 30년간 국가암관리 정책을 통해 우리나라 암 관리는 세계적으로 우수성을 인정받았다”면서도 “초고령사회 암 관리, 지역 완결형 암 의료, AI와 빅데이터를 활용한 암 연구 등 국가 차원에서 정책적 고민과 전략적 대응이 여전히 중요하다”고 강조했다.

복지부는 이날 공청회에서 나온 여러 의견을 검토해 계획안을 보완하고 관계부처 협의, 국가암관리위원회 심의 등을 거쳐 계획을 확정·발표할 예정이다.