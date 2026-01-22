[헤럴드경제=김보영 기자] 캐나다 퀘백의 한 연립주택 세입자가 난방을 끄고 집을 비운 사이 수도관이 동파되면서 주택이 통째로 얼어붙는 일이 발생했다.

최근 CTV 등 현지 매체에 따르면, 퀘벡주 트루아리비에르에 위치한 한 연립주택이 난방을 중단한 세입자로 인해 ‘얼음성’으로 변했다.

공개된 사진에는 벽과 천장, 가구, 전자제품까지 얼음으로 뒤덮인 모습이 담겼다. 천장에는 고드름이 달리고, 바닥에는 두께 약 30cm에 달하는 얼음층이 형성됐다.

건물 소유주인 자크 놀트는 “천장도 벽도 온통 물바다가 됐다. 곰팡이가 필 것”이라며 “보험 적용 범위 내에서 기존 구조물을 철거하고 건조시킨 후 재건축할 예정”이라고 밝혔다.

놀트는 세입자가 난방비를 아끼기 위해 휴가를 떠나기 전 난방을 끄면서 피해가 발생했다고 말했다. 영하의 기온 속에서 수도관이 파열되며 물이 새어 나와 주택 전체가 결빙됐다는 설명이다. 놀트는 “이처럼 극단적인 상황은 처음 겪는다”고 말했다.

그는 “생활비가 계속 오르면서 사람들은 어떻게든 돈을 아끼려 한다”며 “집을 비울 때 난방을 끄는 선택이 당장은 절약처럼 보일 수 있지만, 결코 현명한 방법은 아니다”라고 지적했다.

해당 세입자는 수개월간 집을 비운 채 임대료도 지불하지 않아 지난 5일 퇴거 조치를 당한 것으로 전해졌다. 이 주택은 3층짜리 건물의 일부로, 놀트가 이웃집을 방문하던 중 내부 결빙을 발견했다. 건물의 다른 두 세대는 피해를 입지 않았다.