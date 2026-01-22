작년 1인당 쌀 소비량 53.9㎏, 전년比 3.4%↓

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 1인당 쌀 소비량이 또다시 역대 최저치를 경신했다. 쌀 소비는 식습관과 식문화 변화로 꾸준히 감소하고 있지만, 쌀을 원료로 한 가공식품은 K-푸드 열풍에 힘입어 오히려 생산과 소비가 늘어나는 상반된 흐름을 보였다.

22일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 양곡소비량조사 결과’에 따르면 지난해 1인당 쌀 소비량은 53.9㎏으로 전년보다 3.4%(1.9㎏) 줄었다.

이는 1995년 소비량(106.5㎏)의 절반 수준에 불과하며, 1962년 관련 통계 작성 이래 가장 낮은 수치다. 하루 평균 쌀 소비량으로 환산하면 147.7g에 그친다.

쌀과 보리쌀, 밀가루, 잡곡 등 기타 양곡을 포함한 1인당 연간 양곡 소비량 역시 62.5㎏으로 전년 대비 3.0%(1.9㎏) 감소했다. 이 역시 1995년(117.9㎏)의 절반 수준이자 역대 최소치다.

반면, K-푸드 확산으로 가공식품 수요가 늘면서 사업체 부문의 쌀 소비는 증가세를 이어갔다.

지난해 식료품 및 음료 제조업에서 원료로 사용된 쌀은 93만2102t으로, 전년보다 6.7%(5만8739t) 늘었다. 이는 2011년 통계 작성 이후 처음으로 90만t을 넘어선 수치로, 역대 최대치다.

세부적으로 보면 식료품 제조업의 쌀 소비량은 65만8262t으로 12.6%(7만3650t) 증가한 반면, 음료 제조업은 27만3840t으로 5.2%(1만4911t) 감소했다. 특히 과자류 및 코코아 제품 제조업의 쌀 소비량은 1만4642t으로 39.0% 늘어 증가율이 가장 높았고, 떡류 제조업도 32.1% 증가했다.

업종별 쌀 소비 비중은 떡류 제조업이 28.3%로 가장 컸고, 이어 주정 제조업(23.2%), 기타 식사용 가공·조리식품 제조업(16.6%), 기타 곡물가공품 제조업(6.5%) 순으로 나타났다.