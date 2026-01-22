-종합 엔터테인먼트 기업 도약 예고

-‘이준기 성장 이끈’ 황정현 대표, 케이하트엔터테인먼트 출범

[헤럴드경제 = 서병기선임가자]한류 콘텐츠와 엔터테인먼트 산업의 새로운 중심축을 지향하는 케이하트엔터테인먼트(K HEART ENTERTAINMENT)가 공식 출범했다.

‘케이하트’(K HEART)의 ‘K’는 코리아(KOREA)의 약자로, 한국 엔터테인먼트 산업에서 ‘심장’(HEART)과 같은 역할을 하겠다는 비전을 담고 있다. 매니지먼트 사업 영역 뿐만 아니라 한류 콘텐츠의 지속 가능한 성장과 인재 육성을 핵심 가치로 삼고 있는 회사다.

케이하트엔터테인먼트(www.kheartent.com)는 기존 매니지먼트 구조를 넘어, 매니지먼트·에이전시 사업을 기반으로 기획·홍보·마케팅·제작·투자까지 아우르는 종합 엔터테인먼트 기업으로서 포괄적 사업 영역을 확장할 계획이다.

우선 소속 아티스트의 체계적인 성장 관리를 위한 매니지먼트와 에이전시 기능을 고도화하는 한편, 브랜드·콘텐츠·플랫폼을 연계해 아티스트와 프로젝트의 시장 가치를 극대화한다는 전략이다.

또한 향후 드라마, 영화, 예능은 물론 숏폼 콘텐츠 제작을 추진하며, 변화하는 미디어 환경에 맞춘 IP(지식재산) 중심 콘텐츠 제작 역량을 강화할 방침이다. 여기에 콘텐츠 및 투자, 부가사업 전개를 병행해 안정적인 수익 구조와 장기적인 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

케이하트엔터테인먼트를 이끄는 황정현 대표는 국내 엔터테인먼트 업계에서 25년의 오랜 경험과 전문성, 탄탄한 네트워크를 쌓아온 인물이다. 황 대표는 영화 ‘왕의 남자’로 단숨에 스타덤에 오르며 신드롬을 일으켰던, 무명의 이준기를 멘토엔터테인먼트 시절부터 한류 스타로 도약하는 데 실질적인 기여를 한 인물로 알려져 있다.

아이스타엔터테인먼트 재직 당시에는 권상우·문근영·김주혁·김민정 등 스타 배우들의 홍보 매니저로 활동했으며, 배우 김남길·하석진의 무명 신인 시절 매니저로 함께하며, 그들의 성공적인 데뷔를 도왔다.

케이하트엔터테인먼트에는 배우 공형진, 연애 예능 ‘돌싱글즈6’ 출연으로 대중적 인지도를 쌓은 노정명, 한국예술종합학교(한예종) 출신 배우 한유정, 그리고 종합격투기 선수 박대성이 소속돼 있다.

배우 공형진은 중앙대학교 연극영화학과 출신으로, 1991년 SBS 1기 공채 탤런트로 데뷔했다.

영화 ‘로마의 휴일’, ‘고산자, 대동여지도’, ‘방자전’, ‘라이어’, ‘태극기 휘날리며’, ‘동해물과 백두산이’, ‘남남북녀’, ‘파이란’, ‘선물’, ‘박하사탕’ 등의 작품에서 주연과 조연을 넘나들며 연기파 배우로서 강렬한 존재감을 쌓았다. 드라마는 KBS2 ‘뷰티풀 마인드’, ‘추노’, ‘도망자 Plan.B’ SBS ‘애인있어요’, ‘내 연애의 모든 것’, ‘연애시대’ 등에 출연해 명연기를 선보이며 깊은 인상을 남겼다.

방송, 예능에서도 SBS ‘X맨을 찾아라’ MC로서 대중에게 친근한 이미지를 각인 시켰고, tvN 현장토크쇼 ‘택시’, 채널A ‘풍문으로 들었쇼’ 등을 통해 진솔한 화법으로 시사와 대중문화를 아우르는 균형 잡힌 시각을 보여주었다. 드라마 ‘연애시대’를 통해 2006년 SBS 연기대상 미니시리즈부문 남자 조연상, 2014년 파워FM ‘공형진의 씨네타운’으로 SBS 연예대상 라디오 DJ상을 수상하는 등 배우로서 영화와 드라마에 국한하지 않고 방송, 예능 활동을 다채로운 매력을 보여주며 만능 엔터테이너로 자리매김했다.

MBN ‘돌싱글즈6’에 출연하며 근황을 알린 노정명은 배우 겸 가수 뿐만 아니라 웰니스 분야까지 전문성을 확장해 남다른 존재감을 드러냈다. 1995년 KBS ‘신세대 보고 - 어른들은 몰라요’, 1999년 KBS2 ‘학교2’를 통해 아역배우로 데뷔, 2005년부터 2007년까지는 그룹 레드삭스 멤버로 활동하며 가수로서 경력을 쌓았다. 2020년에 드라마에 복귀해 SBS 드라마 ‘엄마가 바람났다’에 출연했다.

최근 활동으로는 ‘돌싱글즈6’ 출연을 통해 예능 분야로 활동 반경을 넓혔다. 노정명은 165cm의 균형 잡힌 신체 조건을 바탕으로 7개의 운동 관련 자격증을 보유한 바레(Barre) 및 웰니스(Wellness) 전문 트레이너로도 활동 중이다. CJ를 비롯한 다양한 브랜드의 라이브 커머스 및 공동구매 메인 진행자로도 활약하며 인플루언서로서 새로운 커리어를 구축하고 있다.

지난 2025년 12월 춘사국제영화제에 시상자로 참여하며 영화계와의 접점도 구축했다. 연기, 방송, 웰니스 산업을 아우르는 행보로 노정명의 향후 활동에 대한 기대감을 더욱 높였다.

국내 최고 수준의 예술교육기관으로 평가받는 한국예술종합학교 연극원 연기과 출신인 배우 한유정은 연극과 독립영화계에서 꾸준히 활동하며 연기 내공을 다져왔다. 내추럴 페이스가 매력인 그녀는 인위적인 화려함보다는 자연스러운 아름다움의 소유자로, 일상적인 캐릭터부터 감정 서사가 깊은 역할까지 폭넓게 소화할 수 있는 재원으로 평가된다.

국내 종합격투기 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 파이터 박대성은 화끈한 경기 스타일과 뚜렷한 캐릭터로 존재감을 증명해온 선수다. 1993년생인 박대성은 178cm, 85kg의 탄탄한 체격을 바탕으로 타격과 레슬링을 고루 갖춘 밸런스형 파이터로 평가받는다. ‘크레이지 독’(Crazy Dog)이라는 별명은 링과 케이지 안에서 보여주는 거침없는 파이팅 스타일과 상대를 몰아붙이는 집요한 경기 운영에서 비롯됐다.

박대성은 아시아 무대에서도 경쟁력을 입증했다. 탬플로지 아시아 랭킹 1위에 오르며 실력을 인정받았고, 세계적인 단체인 원 챔피언십(ONE Championship)에서도 선수로 활동하며 글로벌 경험을 쌓았다. 특히 국내 최대 종합격투기 단체 중 하나인 로드 FC에서는 6승 1패의 전적을 기록하며 강한 존재감을 드러냈다.

케이하트엔터테인먼트 황정현 대표는 “‘K HEART’라는 이름에는 K-콘텐츠의 중심에서 아티스트와 콘텐츠, 산업을 건강하게 순환시키는 핵심 축이 되겠다는 의지가 담겨 있다“며 “K 엔터테인먼트의 본질과 가치를 지키면서, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠와 인재를 지속적으로 배출하는 회사로 성장해 나가겠다”라고 출범 소감을 밝히며 성원을 당부했다.