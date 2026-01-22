임현철 시 대변인, 울산시 입장문 발표 정치권의 ‘해상풍력 난항 책임론’ 해명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 앞바다 70㎞ 지점에 조성 중인 세계 최대 부유식 해상풍력단지 사업 난항에 대해 정치권에서 울산시 행정부의 책임론을 제기하자 울산시가 해명에 나섰다.

임현철 울산시 대변인은 22일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “울산시는 에너지 거점 도시로서의 시정 비전을 토대로 수소, 원전, 해상풍력, 분산에너지 및 차등 전기요금제 등 에너지 정책을 가장 주도적으로 추진하고 있다”고 설명했다.

울산 해상풍력단지 조성사업은 총사업비 42조원을 투자해 대형 원전 6기와 맞먹는 6.2GW 발전 규모로 반딧불이·해울이·귀신고래 등 5개 프로젝트로 추진되고 있다.

그런데 최근 영국과 프랑스 등 해외 기업들이 참여한 ‘귀신고래 프로젝트’는 러시아-우크라니아 전쟁 등 세계적 경제 위기와 원자재 가격 상승 등으로 청산 절차에 들어갔으며, 노르웨이 국영기업인 에퀴노르의 ‘반딧불이 프로젝트’도 지난해 9월 신재생에너지공급인증서(REC) 계약을 체결하지 않아 중단 위기에 처했다.

이처럼 해상풍력단지 조성사업이 어려움을 겪자 정치권에서는 김두겸 울산시장의 책임론을 주장하고 나섰다.

민선 7기 시장으로서 해상풍력단지를 주도하고 최근 울산시장 출마를 선언한 송철호 전 울산시장은 지난 19일 기자회견을 통해 “김두겸 시장은 당선자 시절부터 ‘부유식 해상풍력 사업을 전면 재검토하겠다’고 해 부유식 해상풍력 사업이 추진 동력을 상실했다”고 주장했다.

진보당 울산시당도 이날 기자회견을 열고 “부유식 해상풍력 추진 위기의 책임은 김두겸 시장에게 있다”고 한목소리를 냈다.

이에 대해 임 대변인은 “전임 시장체제에서는 울산시가 사업을 주도하겠다고 했지만, 발전사업의 핵심인 인·허가권과 고정가격계약 입찰제는 국가 사무여서 울산시가 할 수 있는 것처럼 말하는 것은 맞지 않았다”며 “민선 8기에서는 실체적 권한을 가진 중앙정부와 긴밀히 협의하면서 사업을 지원해 왔다”고 설명했다.

그 근거로 지난해 9월 스웨덴 헥시콘사(社)와의 ‘울산 부유식 해상풍력산업 투자 의향서(LOI)’ 체결 등 5개사와 투자협약 체결, 지난 1월 15일 해상풍력 보급방안 모색을 위한 경제부시장 간담회 개최 등을 열거했다.

임 대변인은 “신재생에너지공급인증서(REC) 계약을 체결하지 않은 에퀴노르사가 사업 추진의지를 밝히고 있고, 민간 투자사 3곳도 입찰 참여를 검토하고 있다”며 “울산시는 ‘에너지 수도’를 지향하는 만큼, 최근 선정된 분산에너지특구 등 울산의 장점을 극대화해 수소와 원전, 신재생에너지를 육성해나가겠다 밝혔다.