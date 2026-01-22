지방시대위원회, 창원대서 토크콘서트 개최…부울경 행정통합 통한 초광역 성장 전략 제시

[헤럴드경제=이태형 기자] 김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 22일 “부울경(부산·울산·경남) 행정통합은 선택의 문제가 아니라 지역 생존을 위한 필수 과제”라고 말했다.

김 위원장은 이날 국립창원대에서 열린 토크콘서트에서 “수도권 일극 구조가 한계에 도달한 지금, 부울경이 개별 지자체 단위로 분절된 채 경쟁하는 방식으로는 더 이상 지속 가능한 성장이 어렵다”며 이같이 밝혔다.

이번 방문은 정부의 ‘5극 3특 국가균형성장 전략’ 가운데 부울경 초광역 성장 전략과 행정통합의 필요성을 지역인과 공유하고, 지역대학이 초광역 성장의 중심 주체로 수행해야 할 역할을 현장에서 직접 소통하기 위해 마련됐다.

김 위원장은 “부울경은 제조업·항만물류·에너지·미래 모빌리티 등 국가 핵심 산업이 집적된 지역임에도, 행정 경계로 인해 산업 정책·교통망·인재 양성 체계가 분산됐다”며 “행정통합을 통해 정책 결정과 재정, 산업 전략을 하나의 틀로 묶을 때 비로소 수도권과 경쟁할 수 있는 실질적 초광역 경제권이 형성된다”고 강조했다.

특히 김 위원장은 행정통합의 가장 중요한 출발점이 ‘청년의 삶’에 있다고 목소리를 높였다.

김 위원장은 “청년들이 지역을 떠나는 근본적인 이유는 일자리 수의 문제가 아니라, 교육·취업·주거·문화가 하나의 권역 안에서 연결되지 않기 때문”이라며, “부울경 행정통합은 청년에게 하나의 통합된 생활권과 인재 시장을 제공하는 구조 개편”이라고 설명했다.

그는 이어 “부울경이 행정적으로 통합되면 대학 간 칸막이도 허물어질 수 있다”며 “창원대를 비롯한 지역 거점대학들이 경쟁이 아닌 역할 분담을 통해 초광역 공동 인재 양성 체계를 구축해야 한다. 이것이 지방시대가 요구하는 새로운 대학 모델”이라고 덧붙였다.

김 위원장은“창원대학교가 부울경 초광역 인재 양성 체계의 핵심 거점으로서, 지역과 함께 성장하는 대학 모델을 만들어 주길 기대한다”며 “지방시대위원회도 부울경 행정통합이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

지방시대위원회는 앞으로도 부울경 행정통합을 포함한 권역별 초광역 협력을 국가균형성장의 핵심 전략으로 추진하고, 청년이 체감할 수 있는 일자리·교육·정주 여건 개선 성과를 지속해서 만들어 나갈 계획이다.