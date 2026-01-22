환자 146명 217개 무릎, 세포 수·통증 개선 세포 수 많을수록 통증 완화되는 기간 짧아져

[헤럴드경제=고재우 기자] 무릎 중기 퇴행성관절염 환자를 대상으로 한 자가지방유래 기질혈관분획(SVF) 주사 치료가 효과가 있는 것으로 나타났다.

보건복지부 지정 관절 전문 연세사랑병원은 2024년 7월부터 11월까지 병원에서 SVF 치료를 받은 무릎 퇴행성관절염 환자 146명, 총 217개 무릎을 대상으로 진행한 통증 지표 결과를 22일 공개했다.

치료는 환자의 둔부에서 지방 조직을 채취한 뒤, 해당 지방조직에서 중간엽 줄기세포와 면역세포, 혈관세포, 성장인자 등이 포함된 SVF 세포를 분리해 무릎 관절강 내에 1회 주사하는 방식으로 진행됐다. 평균 주입된 전체 세포 수는 7400만 개, 이중 약 700만 개가 중간엽 줄기세포였다.

통증 척도(VAS)를 활용한 분석 결과, ‘치료 전’ 평균 37.7점이던 통증 지표는 ‘치료 1년 후’ 67.3점으로 개선됐다(P < 0.01). 또 환자들이 통증 변화를 인지하기까지의 기간은 평균 18.9일이 걸렸다. 다수의 환자가 치료 후 약 3주 이내에 증상 변화를 인지한 것으로 분석된다는 게 연세사랑병원 설명이다.

주입된 SVF 세포 수와 통증 지표 변화 간의 관계는 주입된 세포 수가 많을수록 통증 지표 변화 폭이 더 크게 나타났다(P < 0.001).

최근 고령 사회로 접어들면서 임상 현장에서는 인공관절 수술 시점을 70세 이상으로 늦추는 경향이 나타나고 있다. 이에 따라 50대 중반부터 60대 후반까지의 무릎 중기 퇴행성관절염 환자나 통증이 심한 환자들 사이에서는 통증 완화와 기능 유지에 초점을 맞춘 치료 전략이 각광 받고 있다.

미국과 일본을 포함한 의료 선진국뿐 아니라 전 세계적으로도 자가혈소판 풍부혈장(PRP), 골수흡인농축물 주사(BMAC), 자가지방유래 기질혈관분획(SVF) 주사 치료에 대한 연구와 임상 적용이 이뤄지고 있다.

PRP는 혈액 내 혈소판에 포함된 성장인자를 활용하는 치료법이다. 골수흡인농축물 주사(BMAC)는 골수 내에 존재하는 성장인자를 이용하는 방식이다. 단 BMAC의 경우에는 줄기세포 함량이 상대적으로 낮은 것으로 알려졌다.

이에 따라 최근에는 SVF에 포함된 중간엽 줄기세포(약 10~30%)를 활용한 주사 치료에 대한 관심이 높아지고 있다는 게 연세사랑병원 이야기다.

연세사랑병원에서 시행 중인 SVF 신의료기술은 콜라겐분해효소를 이용한 분리 방식이다. 지방 조직 1mL당 약 200만~300만개 수준의 SVF 세포를 확보할 수 있다. 이를 통해 최소 7000만개에서 많게는 1억개 이상의 세포 수 확보가 가능하다.

고용곤 연세사랑병원장은 “이번 분석은 자가지방유래 SVF 치료 이후 무릎 퇴행성관절염 환자의 통증 지표가 어떻게 변화했는지를 관찰한 자료”라며 “주입된 세포 수와 통증 지표 변화 간의 관계는 향후 관련 치료 및 연구를 위한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.