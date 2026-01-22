[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘클레오’ 출신인 채은정이 아버지의 세 차례 재혼과 그로 인한 가족사를 솔직하게 털어놨다.

21일 채은정은 유튜브 채널 ‘새롭게하소서CBS’에 출연해 어머니의 이른 죽음과 아버지의 반복된 재혼으로 점철된 성장기를 회상했다.

채은정은 초등학교 3학년 당시 암 투병 중이던 어머니를 여의었다. 이후 의사를 준비하던 아버지가 유학길에 오르며 조부모 손에 자라야 했다.

그러면서 채은정은 새엄마가 3명이었다고 밝혔다. 그는 “아버지가 젊은 나이에 부인을 잃고 공부하느라 평생을 보내고 재혼하셨는데, 어머니 역할을 해주기 힘든 분들이 계속 오시게 됐다”고 털어놨다.

채은정은 중1 때에야 모든 공부를 마치고 돌아온 아버지와 만나게 됐다며 “갑자기 모르는 사람이 아빠라고 하니까 어색했는데 바로 재혼하셨다”고 말했다.

이어 그는 아버지가 재혼 1년 만에 잦은 다툼으로 이혼했다며, 아버지의 잦은 재혼에 대해 “‘아빠의 삶이려니’ 생각했다. 어떻게 보면 방치한 거다. 아빠와 저의 관계가 돈독하지 못했던 것도 그 이유였던 것 같다”고 말했다.

특히 두 번째 새어머니와의 갈등은 깊은 상처를 남겼다. 채은정은 “새엄마가 나와 동생을 되게 싫어한 거 같다”며 “제 이야기를 안좋게 해서 아빠한테 혼나게 하는 일을 많이 하셨다”고 밝혔다.

그녀는 “하지 않은일은 안했다고 했어야 하는데 그냥 혼나는 편을 택했다. 구차하게 뭔가를 하지 싶지 않아서 많이 혼나고 맞았다”며 동생 몫까지 매를 벌었던 아픈 기억을 떠올렸다.

계속되는 불화와 아버지의 방관 속에 극단적인 선택을 고민하기도 했다. 채은정은 “아파트 옥상에 올라갔다”며 당시의 절망감을 고백했으나, “그런데 너무 아플 것 같은데? 하면서 내려왔다. 그 다음부터는 그런 생각을 한 적이 없다”며 삶에 대한 의지를 다졌던 순간을 전했다.

가정에서 안식을 찾지 못한 그녀는 연예계 활동 중 무작정 홍콩으로 떠나 ‘외국인 노동자’로 생활하며 정서적 결핍을 겪기도 했다.

하지만 채은정은 그곳에서 신앙을 만난 후 가치관이 완전히 바뀌었다고 설명했다.

채은정은 1999년 1세대 아이돌인 걸그룹 클레오로 데뷔했고 그룹 탈퇴 후 솔로 가수로 활동했다. 지난해 8월 유명 아이돌 뮤직비디오 작업에 참여한 경력이 있는 1살 연상의 영상감독 남편과 결혼했다.