통합 브랜드 ‘하이퍼엑스’ 신제품 AI·게이밍 노하우로 몰입도 강화

HP 코리아(대표 김대환·사진)가 인공지능(AI) 최적화를 통해 게이밍 경험이 대폭 강화된 제품들을 대거 선보였다. AI 기반 기술을 결합한 차세대 게이밍 포트폴리오를 통해 게이밍 시장의 새로운 표준으로 제시한다는 전략이다.

HP 코리아는 22일 서울 강남구 프릭업 스튜디오에서 기자간담회를 열고 AI 기반 기술과 게이밍 노하우를 집약한 노트북 ‘하이퍼엑스 오멘 15’, ‘하이퍼엑스 오멘 맥스 16’과 데스크톱 ‘하이퍼엑스 오멘 맥스 45L’ 등 신제품 라인업을 선보였다.

이번 발표의 핵심은 브랜드 전략의 변화다. HP는 그간 이원화해 운영하던 오멘과 하이퍼엑스를 하나의 통합 브랜드인 ‘하이퍼엑스’로 재편했다. 이를 통해 하드웨어와 주변기기, 소프트웨어를 유기적으로 연결해 일관된 사용 경험을 제공한다는 방침이다.

김대환 HP 코리아 대표는 “게임은 이제 단순한 여가를 넘어, 전 세계 이용자들을 연결하고 새로운 문화와 산업을 만들어가는 하나의 플랫폼이 됐다”며 “게이머가 플레이어에 머물지 않고 크리에이터로 확장되는 변화 속에서, 성능 경쟁보다 게이머가 몰입할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하고 있다”고 설명했다.

하이엔드 라인업인 하이퍼엑스 오멘 맥스 16과 45L 데스크톱은 고성능 하드웨어와 AI 기반 최적화 툴을 연계해 게임 플레이와 실시간 스트리밍, 영상 편집을 동시에 수행해도 성능 저하가 최소화되도록 설계됐다. PC와 기어, 소프트웨어가 자연스럽게 연결되는 하이퍼엑스 생태계를 통해 단순 기기 판매를 넘어 통합 게이밍 솔루션을 제공하겠다는 의지다.

HP는 하드웨어 경쟁력과 함께 오멘 AI와 오멘 게이밍 허브를 중심으로 한 소프트웨어 완성도도 강조했다. AI 기반 최적화는 게임과 시스템 환경에 맞춰 설정을 정교하게 조정해 플레이 컨디션의 일관성을 높인다. 이를 통해 초보 사용자부터 숙련된 게이머까지 각자의 플레이 스타일에 맞는 세팅을 보다 직관적으로 적용할 수 있다.

