[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장은 신천지예수교증거장막성전(신천지)이 국민의힘 대선후보 경선에 개입해 대선후보 자리를 빼앗겼다고 주장했다.

홍 전 시장은 21일 자신의 SNS를 통해 신천지 측이 이른바 ‘필라테스 프로젝트’에 따라 최근 5년간 최소 5만명 이상의 교인을 국민의힘 대선 경선에 투표권을 가진 책임당원으로 가입시켰다는 보도를 언급했다.

홍 전 시장은 “일부 신천지 간부 말에 따르면 (대선 경선 때 신천지 신도가 행사한 표가) 5만표 이상이었다”고 주장했다. 이어 “그 표만 제외해도 내가 이긴 경선이었다”고 전했다.

지난 2021년 11월 5일 치러진 국민의힘 20대 대선후보 경선에서 당시 윤석열 후보(34만7963표)가 홍준표 후보(30만1786표)를 4만6177표 차이로 누르고 후보 자리를 차지했다.

홍 전 시장은 앞서 “신천지나 통일교가 우리 당 책임당원으로 잠입해 경선 조작을 했다는 것이 밝혀져도 내게 남는 건 없지만 그래도 사기 경선은 이 땅에서 영원히 없어져야 한다”며 “2021년 5월부터 대선후보 경선 직전까지 6개월여 입당한 신규 책임당원 19만명 명단과 신천지 교인 명단을 대조하면 신천지 교인이 몇 명인지 바로 답이 나올 것”이라고 밝혔다.

이어 “유사종교 집단의 당내 경선 조작 행위는 더 이상 용납되어선 안 된다”며 “유사 종교집단 교주의 지령에 따라 움직이는 꼭두각시 정당은 이제 한국 정치에서 사라져야 한다”고 강조했다.