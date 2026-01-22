LG전자가 미국 대학 캠퍼스에 상업용 세탁 가전 체험 공간을 조성하며 북미 B2B 세탁 시장 공략에 속도를 낸다.

LG전자는 20일(현지시간) 미국 테네시주 녹스빌에 위치한 테네시 주립대학교 기숙사에 ‘LG 런드리 라운지(Laundry Lounge powered by LG·사진)’를 개관했다고 밝혔다.

상업용 세탁기 16대와 건조기 24대를 비롯해 LG 올레드 TV, 모니터, 공기청정기 등이 설치됐다. 학생들은 세탁 대기 시간 동안 휴식을 취하거나 콘텐츠를 감상할 수 있어 단순한 세탁 공간을 넘어 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있다.

체험 공간은 테네시 주립대 내 최대 규모 기숙사인 ‘프레드 D. 브라운 홀’에 마련됐다. 해당 기숙사에는 약 700명의 학생이 거주하고 있으며, LG전자는 약 4만명의 재학생과 연간 6만여명의 방문객이 오가는 캠퍼스를 통해 제품 경쟁력과 브랜드 인지도를 동시에 높인다는 계획이다.

테네시 주립대는 LG전자의 미국 생산기지가 위치한 테네시주를 대표하는 대학으로, LG전자는 이번 공간 조성을 위해 제품과 설비를 기부하며 지역사회에 기여하는 기업시민 역할도 강화했다. 박지영 기자