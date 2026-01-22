면역력에 좋은 비타민C ‘감귤’ 감귤 100g 당 비타민C 36㎎ 샌드위치·칩 등 다양한 활용

겨울은 면역력이 약해지기 쉬운 계절이다. 체온이 떨어지면서 면역력도 저하되기 쉽다. 이럴 때는 면역력에 좋은 비타민C를 충분히 섭취하는 것이 도움 된다. 과일 중에서는 감귤을 꼽을 수 있다.

식품의약품안전처에서 권고하는 하루 비타민C 권장량은 100㎎이다. 국립식량과학원에 따르면 감귤(온주밀감) 100g의 비타민C 함량은 36㎎이다. 하루에 감귤 2~3개만 먹어도 권장량의 50%를 충족할 수 있다.

비타민 C가 풍부한 감귤은 면역 유지나 피로 해소, 피부 미용에 도움을 줄 수 있다. 비타민 C는 유해 산소로부터 세포를 보호하는 항산화 작용을 한다. 피부를 보호하고 혈색을 좋게 한다. 면역력 유지로 감기 예방에도 도움 된다. 또 감귤의 풍부한 구연산은 피로의 원인이 되는 젖산을 분해한다.

감귤류에만 있는 특별한 항산화 성분도 있다. 농촌진흥청에 따르면 감귤류의 노빌레틴과 헤스페리딘 같은 플라보노이드 성분은 항염과 항암, 그리고 항비만 효과를 지닌다.

열량도 과일 중에서는 낮은 편이다. 식약처 식품영양성분 자료에 따르면 감귤(온주밀감) 100g당 33㎉다. 사과 52㎉, 바나나 77㎉보다 낮다.

맛있는 감귤을 고르려면 껍질이 얇고 매끄러운 것이 좋다. 껍질이 지나치게 말랑말랑한 것은 오래 보관된 것이다. 또 꼭지가 단단하고 푸른색을 띤다면 수확 후 신선도가 높은 상태다.

감귤은 다양한 요리에 활용하기 좋다. 감귤 에이드, 감귤 샌드위치, 귤칩, 귤 타르트 등 트렌디한 레시피도 만들 수 있다.

감귤 칩은 겨울철 천연 간식으로 먹기 좋다. 집에서도 쉽게 만들 수 있다. 껍질을 베이킹소다로 씻은 후 양 끝부분을 잘라내 얇게 자른다. 이를 에어프라이어나 식품 건조기에서 넣고 바삭해질 때까지 구우면 된다.

상큼한 감귤 샌드위치를 만들려면 우선 빵에 생크림을 바르고 귤을 올린다. 사이에 생크림을 채우고 다른 빵으로 덮는다. 랩으로 싸서 냉장고에서 30분 숙성하면 완성이다.

이색적인 감귤 파스타도 만들 수 있다. 감귤은 겉껍질을 얇게 채 썰고, 즙을 내서 준비한다. 팬에 올리브유를 두르고 다진 마늘과 채를 썬 파프리카, 새우를 볶는다. 파스타 면을 넣는다. 소금과 후춧가루로 간을 하고 감귤즙을 뿌린다. 마지막으로 채를 썬 감귤 껍질로 장식한다. 육성연 기자