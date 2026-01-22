“범죄 피의자 국내 송환 역대 최대 규모” “지난 10월 못 온 ‘로맨스 스캠’ 부부사기단 포함”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부가 캄보디아에서 붙잡힌 스캠 범죄 피의자들 73명을 23일 국내로 송환한다.

강유정 청와대 대변인은 22일 청와대 춘추관에서 캄보디아 스캠 조직 피의자 송환 관련 브리핑을 열고 “이재명 대통령의 지시로 구성된 초국가범죄특별대응 TF가 내일(23일) 오전 캄보디아를 거점으로 우리 국민 869명에게 약 486억원을 편취한 한국 국적 피의자 73명을 강제 송환한다”고 밝혔다.

그는 “피의자 태울 전용기는 이날 저녁 8시 45분 인천공항을 출발해 23일 금요일 아침 9시 10분 인천공항에 다시 도착할 예정”이라며 “이번 범죄 피의자 국내 송환은 역대 최대 규모로, 캄보디아 현지에 파견된 코리아 전담반, 국정원, 현지경찰 등 수사팀이 장기간에 걸친 추적 끝에 거둔 성과”라고 설명했다.

현지 수사팀은 스캠 단지 7곳 확인했는데, 작년 12월 시아누크빌 스캠 조직 51명, 포이펫 스캠 조직 15명, 그리고 몬돌끼리 스캠 조직 26명을 검거했다. 이번 송환에는 또 지난 10월 국내로 송환되지 못했던 로맨스 스캠 부부 사기단이 포함된 것으로 나타났다.

강 대변인은 “이들은 가상 인물 위장 등 딥페이크 기술을 활용해 우리 국민 104명에게 120억원 상당의 금액을 편취했고, 대한민국 법망을 피하고자 성형수술로 모습을 바꾸는 도피전략을 썼다”면서 “미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주한 뒤 스캠 범죄에 가담한 도피 사범과, 투자 전문가를 사칭해 사회초년생, 은퇴자 상대로 194억 편취한 사기조직 총책, 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질 삼아 가족을 협박하고 금품을 갈취한 반인륜적 범죄를 저지른 조직원 등이 포함됐다”고 했다.

이어 그는 “정부는 우리 국민에게 막대한 피해를 준 중대 범죄자들을 해외에 방치하면 범죄자의 도피를 사실상 묵인한다는 잘못된 신호를 줄 수 있고, 재범 우려를 판단해 송환 절차를 신속하게 진행해 왔다”며 “송환되는 피의자들은 전원 체포영장이 발부되었으며, 국내에 도착하는 즉시 수사기관으로 인계해 철저한 수사 거쳐 사법적으로 처리할 계획”이라고 말했다.

또한 정부는 피의자들의 은닉 대상을 끝가지 추적해 범죄수익 환수도 본격 추진할 방침이다.

강 대변인은 “앞으로도 정부는 우리 국민 대상으로 한 해외 거점 스캠 범죄를 완전 소탕할 때까지 TF 중심으로 엄정대응해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

강 대변인은 이날 여당인 더불어민주당이 조국혁신당에게 합당을 제안한 것과 관련해 “국회에서 들려온 소식 관련해서는 국회에서 논의되는 일이기 때문에 논의를 지켜보고 있고, 사전에 특별히 논의된 건 없다”고만 했다.

‘청와대가 그간의 진행 상황을 전혀 파악하지 못했느냐’는 지적에 강 대변인은 “제 선에서 정확하게 아는 바 없다”고 했다.