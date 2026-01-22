‘화학 거버너스미팅’ 공식 초청 加재무장관·印 주총리 등 회동

조현상 HS효성 부회장이 2026년 다보스 포럼에 참석해 글로벌 산업 리더 및 각국 정부 관계자들과 교류하며 글로벌 화학 산업의 중장기 전략과 글로벌 공급망 협력 강화를 위한 활발한 행보를 펼쳤다.

22일 HS효성에 따르면 조 부회장은 이번 다보스 포럼에서 세계 주요 화학기업 최고경영진들이 모여 글로벌 화학 산업의 미래를 논의하는 ‘화학 거버너스(Chemical Governors) 미팅’에 공식 초청을 받아 참석했다.

조 부회장은 이 자리에서 글로벌 화학 기업 최고경영자들과 최근 글로벌 공급망을 둘러싼 지정학적 리스크가 화학 산업에 미치는 영향, 중동·중국의 설비 증설이 가져올 장기적 파급효과에 대한 대응 전략 등을 논의했다. 이와 함께 HS효성의 친환경 소재와 저탄소 전환에 대한 글로벌 공감대를 공유하고 지속가능한 성장 방안에 대해 논의했다.

조 부회장은 이번 일정 중 프랑수아-필립 샴페인 캐나다 재무장관을 만나 북미지역을 포함한 글로벌 공급망에 한국과 한국기업들이 크게 기여하고 있는 점도 강조했다.

조 부회장은 다보스 포럼에 참석한 데벤드라 파드나비스 인도 마하라슈트라 주총리를 만나 인도 시장 공략을 위한 현지 투자 계획도 논의했다. 인도 서부에 위치한 마하슈트라주는 인도 전체 산업 생산의 15%, 국내총생산(GDP)의 약 14.7%를 차지하는 인도 최대 산업 거점 지역이다. 고은결 기자