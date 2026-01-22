서울 동대문, 광주 북·서구 3개점 “지역별 최적화된 경험제공 초점”

경동나비엔이 서울 동대문과 광주광역시 북구·서구에 체험 매장 ‘나비엔 하우스’ 3개점을 새롭게 열며 오프라인 생활환경솔루션 플랫폼을 확대한다.

‘나비엔 하우스’는 경동나비엔의 보일러를 비롯해 제습 환기청정기, 주방기기, 숙면매트와 모기업 경동원의 월패드, 스마트 홈 시스템, 도어락, 방화문 등 다양한 생활환경솔루션을 직접 체험할 수 있는 공간이다. 실제 주거 환경과 유사한 구조로 구성돼 제품 설치 상태와 작동 과정, 체감 효과를 한눈에 확인할 수 있으며, 전문 컨설턴트를 통한 맞춤형 제품 추천과 설치·유지보수, 구독 상담까지 제공하는 ‘원스톱 컨설팅’이 강점이다.

경동나비엔은 소비자 접점을 강화하고, 다양한 제품이 시스템으로 연동되는 ‘쾌적한 생활환경’의 가치를 전달하기 위해 ‘나비엔 하우스’ 운영을 확대해 왔다. 2023년 12월 남양주와 의정부를 시작으로 제주, 진주, 서울, 광주까지 매장을 늘려 현재 총 7개점을 운영 중이며, 향후에도 지역 거점을 중심으로 확장할 계획이다.

이번에 문을 연 세 곳의 신규 매장은 지역별 소비자 특성을 반영해 차별화된 체험 요소를 강화했다. ‘나비엔 하우스 동대문점’은 수도권 고객의 접근성이 뛰어난 입지를 바탕으로 온라인에서 정보를 접한 고객의 오프라인 체험을 적극 연계한다. SNS와 검색 기반 유입이 많은 지역 특성을 고려해 체험과 상담 동선을 효율적으로 구성했다.

광주광역시 북구 주거단지에 위치한 ‘나비엔 하우스 북광주점’은 나비엔 매직 주방기기 체험에 특화됐다. 인덕션과 후드 등 주방기기를 폭넓게 전시해 비교 체험이 가능하며, 인근에 인테리어 업체가 밀집해 있어 상담 편의성도 높였다. 광주 서구의 ‘나비엔 하우스 광주시스템점’은 스마트 홈 시스템 체험을 강화한 매장으로, 월패드와 도어락, 방화문은 물론 보일러와 제습 환기청정기를 연동한 통합 솔루션을 직접 경험할 수 있다.

경동나비엔 관계자는 “이번 신규 3개점은 지역별 특성을 반영해 매장마다 차별화된 체험을 제공하는 데 초점을 맞췄다”며 “나비엔 하우스가 단순 체험 매장을 넘어 고객에게 최적의 생활환경솔루션을 제안하는 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다. 홍석희 기자