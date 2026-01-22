와이즈앱·리테일 조사…20만594원 기록

[헤럴드경제=김진 기자] 주요 온라인 종합 쇼핑몰 가운데 CJ온스타일에서 발생한 1회당 평균 결제금액이 가장 큰 것으로 나타났다.

CJ온스타일은 와이즈앱·리테일이 21일 발표한 ‘2025년 주요 온라인 종합 쇼핑몰 1회당 평균 결제금액(체크·신용카드 기준)’ 조사에서 자사가 20만594원으로 1위를 기록했다고 22일 밝혔다. 1회당 평균 결제금액이 20만원을 넘는 온라인 종합몰은 CJ온스타일이 유일했다.

CJ온스타일은 ‘2025년 1인당 평균 결제금액’에서도 28만8064원으로 국내 온라인 종합몰 중 1위를 차지했다.

고객 1회당 평균 결제금액이 높다는 것은 플랫폼 내 고관여·고가 상품 수요가 활발하다는 의미다. CJ온스타일은 고관여 상품 구매 확대에 모바일 라이브 방송의 기여가 컸다고 분석했다. 실제로 CJ온스타일이 지난해 모바일 라방 매출을 분석한 결과, 객단가 20만원 이상 주문이 3분의 1을 차지했다.

CJ온스타일 관계자는 “회당·인당 결제금액 1위는 콘텐츠가 만들어낸 구매의 깊이를 보여주는 지표”라며 “고객의 취향과 맥락이 중요한 패션, 뷰티, 리빙 등 고관여 버티컬 카테고리 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 와이즈앱·리테일의 조사는 한국인의 신용카드 및 체크카드 결제 금액을 기반으로 표본 분석한 결과다. 계좌이체와 현금 거래, 상품권 결제 내역은 제외됐다.