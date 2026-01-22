신차 4종·부분변경 모델 6종 출시 새로운 판매 방식 ‘리테일 오브 더 퓨처’ 도입 “차별화된 고객 경험 제공할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 올해 총 10종의 차량을 국내 시장에 출시하고, 새로운 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처’를 도입해 고객 중심의 차별화된 브랜드 경험을 제공할 계획이라고 22일 밝혔다.

먼저 벤츠 코리아는 올해, 4종의 새로운 전동화 차량을 선보인다. 가장 먼저 선보이는 ‘디 올-뉴 CLA’는 MB.OS(Mercedes-Benz Operating System)를 최초로 탑재해 생성형 인공지능(AI)을 통해 차량과 운전자 간의 관계를 혁신적으로 변화시킨다. 또한 MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) 모듈형 아키텍처를 기반으로, 순수전기차와 향상된 48V기술을 적용한 하이브리드 모델로 선보인다.

아울러 전기 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘디 올-뉴 일렉트릭 GLC’와 ‘디 올-뉴 일렉트릭 GLB’도 하반기 선보인다. 브랜드 글로벌 베스트셀러 GLC의 첫 순수 전기차 버전인 일렉트릭 GLC는 벤츠의 전기차 전용 아키텍처 MB.EA(Mercedes-Benz Electric Architecture)를 최초로 적용한 모델로, 디자인과 공간 활용성, 주행 성능과 효율성 전반에서 중형 세그먼트의 새로운 기준을 제시한다.

GLB는 디 올-뉴 CLA와 마찬가지로 MMA 플랫폼 기반으로 탄생했으며, 넉넉한 공간 활용성, MB.OS 기반의 직관적인 디지털 경험 및 장거리 주행 성능 등을 제공한다.

벤츠 코리아는 최상위 차량 및 SUV 등에서 6종의 부분변경 모델도 선보일 예정이다.

또한, 벤츠 코리아는 올 상반기, 새로운 차량 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처’를 본격적으로 도입한다. 기존 11개 딜러사별로 상이했던 재고와 가격 구조를 통합해, 고객이 전국 어디서든 동일한 최적의 조건으로 차량을 구매할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

벤츠 코리아는 중앙 집중식 판매, 프로모션, 마케팅 활동 등을 비롯해 고객 계약 및 결제 프로세스의 변화가 딜러사의 관리 업무를 간소화하고 효율성을 높여줄 것으로 기대하고 있다. 벤츠 코리아 관계자는 “고객들은 ‘벤츠’라는 일관된 브랜드를 경험하면서 차량을 구매할 수 있으며, 가격 흥정보다는 차량 제품과 브랜드 경험에 집중할 수 있을 것”이라고 설명했다.

또한, 올해는 칼 벤츠(Carl Benz)가 1886년 최초의 자동차를 발명하며, 그 역사가 시작된 지 140주년을 맞이하는 해다. 메르세데스-벤츠 코리아는 이를 기념해 주요 신차 및 최상위 차량의 다양한 에디션 모델을 선보이며, 특별함을 원하는 고객들에게 더욱 차별화된 가치를 선사할 계획이다.

한편, 지난해 벤츠 코리아는 제품 다변화를 통한 럭셔리 리더십 확대라는 목표 아래

메르세데스-마이바흐 브랜드 네 번째 라인업인 마이바흐 SL을 비롯해 2세대 GT, CLE 쿠페 및 카브리올레, 메르세데스-AMG SL 43, E 53 하이브리드 4MATIC+ 등 고객들의 높은 기준을 충족시키는 다양한 최상위 차량을 선보였다.

포트폴리오 다변화로 지난해 판매량은 전년 대비 약 36% 성장했다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표는 “지난해에도 벤츠에 변함없는 신뢰를 보내주신 고객분들께 진심으로 감사드린다“며 “올해에는 벤츠 역사상 가장 큰 규모 신차 출시 프로그램의 시작을 알리는 제품 라인업을 선보이고, 새로운 판매 방식을 도입해 고객분들께 차별화된 리테일 경험을 전달할 것”이라고 말했다.