[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점은 기업 고객 선호도가 가장 높은 10만~30만원대 명절 선물세트를 대거 선보인다고 22일 밝혔다.

현대백화점은 오는 29일까지 진행되는 설 선물세트 예약 판매 기간 기업 고객들을 겨냥해 대표 명절 선물 200여품목을 5~30% 할인 판매한다.

정육 세트의 경우 ‘현대특선 한우 죽’(찜갈비 1.1㎏, 불고기·국거리 각 0.9㎏)는 36만원에 판매한다. ‘현대 한우 소담 국’(등심로스·치마살 로스·부채살 로스 각 200g*2팩)은 31만원에 선보인다. ‘현대 한우 소담 송’(등심·불고기·국거리 200g*2팩)은 22만원이다.

수산물 선물세트로는 ‘현대 영광 참굴비 죽’(22㎝ 이상 10마리)을 34만원에 준비했다. ‘인산자죽염으로 만든 영광 참굴비 난’(900g이상 10마리)는 16만5000원에 판매한다. ‘제주 갈치 난’(1.8㎏·20토막)은 20만원이다.

10만원대 실속형 과일 선물도 준비했다. 국내산 사과 2개, 황금사과 2개, 샤인머스켓 2송이, 페루산 애플망고 4개로 구성된 ‘혼합사과 샤인머스켓 애플망고 세트’를 16만5000원에 선보인다.

현대백화점은 기업 고객을 위한 전담 상담 데스크도 운영한다. 구매 수량, 예산, 배송 일정 등에 맞춘 상담을 통해 기업별 니즈에 최적화된 선물 제안을 받을 수 있다.

현대백화점 관계자는 “명절 선물의 큰손인 기업 고객을 위해 가격 경쟁력과 상품 구성을 동시에 강화했다”며 “사전 예약 할인과 전담 상담 서비스를 통해 기업 고객들의 편의를 높일 것”이라고 말했다.