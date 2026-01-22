현지 유통기업과 제휴...프랑스 감성 골프웨어 선봬

[헤럴드경제=박연수 기자] 형지글로벌의 프랑스 오리진 골프웨어 브랜드 ‘까스텔바작’이 미국에 공식 온라인 스토어(까스텔바작 USA)를 열고, 현지 골프시장을 공략한다고 22일 밝혔다.

이번 미국 진출은 글로벌 도약을 위한 신호탄이다. 형지글로벌은 온라인 스토어를 전초기지로 삼아 교포 사회를 넘어 미국 주류 시장인 이른바 ‘제너럴 마켓(General Market)’에 브랜드를 안착시키겠다는 청사진이다.

물류는 한국 내 배송 대행 시스템을 연동해 안정적인 공급망을 구축했다. 인플루언서 마케팅과 퍼포먼스 광고도 전개할 계획이다.

형지글로벌은 앞서 북미 유통 및 브랜딩 전문 기업 ‘소킴뉴욕(SOKIM NEWYORK)’과 전략적 제휴를 맺고 D2C(Direct to Consumer) 채널을 구축했다. 소킴뉴욕은 어뉴골프, 페어라이어 등 국내 브랜드를 미국 시장에 성공적으로 론칭시켰다.

형지글로벌은 소킴뉴욕의 현지 인프라와 전문 인력을 활용해 세일즈 및 CS를 최적화한다는 구상이다. 까스텔바작만의 강점인 ‘프랑스 오리진’ 감성을 앞세워 현지 소비자를 공략한다.

형지글로벌 관계자는 “이번 ‘까스텔바작 USA’ 오픈은 브랜드의 외연을 확장하고, 글로벌 골프웨어 브랜드로서의 입지를 다지는 중요한 행보”라며 “검증된 파트너사와 긴밀한 협력을 통해 미국 소비자들에게 차별화된 가치를 전하겠다”고 말했다.