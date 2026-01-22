기후부, 22일 ‘물산업 전망 2026’ 세미나 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 금한승 기후에너지환경부 제1차관은 22일 “정부는 물산업을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하기 위해 기술 개발부터 사업화, 해외 진출까지 전 과정에서 우리 기업에 대한 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

금 차관은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 ‘물산업 전망 2026’ 세미나에 참석해 “물산업은 기후위기 대응의 핵심이자, 기술 혁신을 통해 위기를 기회로 전환할 수 있는 대표적인 기후테크”라며 이같이 밝혔다.

이날 행사는 ‘기후위기를 기회로 : 첨단 기후테크로 미래 물산업의 도약’을 주제로, 기후위기와 에너지·환경 전환 과정에서 물산업이 직면한 현안을 공유하고, 2026년 정책 방향과 국내외 시장 전망, 해외 진출 전략을 종합적으로 논의하기 위해 마련됐다.

1부 ‘국내 물산업 전망’에서는 기후부가 ‘2026년 물관리 정책 및 사업 방향’을 발표하며 정부의 물관리 정책 기조와 올해 중점 추진 과제를 공유한다.

이어서 물 분야 3대 학회장들의 발표가 이어진다. 유철상 한국수자원학회장, 김두일 대한상하수도학회장, 김성표 한국물환경학회장은 각각 ‘기후 위기 시대 수자원 안보’, ‘상하수도 산업 경쟁력 강화 및 혁신을 위한 제언’, ‘기후변화, 물환경 패러다임 변환과 대응’을 주제로 발표하고 기후위기 대응을 위한 구체적인 해법을 제시한다.

또 홍승관 한국물산업협의회장은 ‘기후테크와 첨단 물산업’을 주제로 발표하고, 에너지 전환 시대에 기술 혁신을 통한 물산업의 새로운 성장 기회를 제시한다. 이후 한국수자원공사와 한국환경공단의 2026년 주요사업 계획 발표가 이어진다.

2부 ‘해외 진출 전망’에서는 국내 기업의 해외 진출을 돕기 위한 실질적인 정보가 제공된다.

북미, 중동, 중앙아시아 등 권역별로 전문가들이 현지 물산업 동향과 해외 진출 유망 분야를 소개한다.

이어 한국환경산업기술원, 한국환경공단 국가물산업클러스터, 대한무역투자진흥공사, 한국수출입은행, 한국해외인프라 도시개발지원공사, 한국물산업협의회 등 지원 기관들이 올해 중점적으로 추진하는 기술 개발부터 금융지원, 판로개척까지 수출 지원 사업을 안내한다.

기후부는 이번 행사에서 도출된 민간의 제언을 정책에 반영하는 한편, 기술 개발부터 해외 진출까지 전주기 지원 체계를 고도화해 내수 활성화와 수출 확대를 동시에 추진한다는 방침이다.