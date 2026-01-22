- 충남 산업 인공지능 전환 얼라이언스, 22일 첫 포럼 개최…산·학·연·관 상생 협력 체계 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 22일 충남테크노파크 디스플레이혁신공정센터에서 ‘충남 산업 인공지능(AI) 전환 얼라이언스’ 주관으로 올해 첫 포럼을 개최했다.

충남 산업 인공지능 전환 얼라이언스는 도와 충남테크노파크를 주축으로 인공지능 분야의 산·학·연·관 상생 협력 체계를 구축키 위해 구성된 협의체다.

해당 얼라이언스는 지난해 11월 충남 인공지능 대전환 선언과 함께 출범했으며, 출범 당일에는 인공지능 기술 수요·공급 기업 간 연계 행사를 열어 참여 기업 간 협력 기반을 다진 바 있다.

이날 포럼은 도와 충남테크노파크를 비롯해 산·학·연·관 관계자 등 총 80여 개 기관이 참석한 가운데, 사례 발표와 사업 안내, 분과회의 등의 순으로 진행했다.

산업 인공지능 대전환 생태계 구축을 위해 마련된 이번 포럼에서 참석자들은 인공지능 도입 기업의 우수사례를 공유하고, ▷인공지능 팩토리 ▷제조 인공지능 특화 스마트공장 ▷인공지능 전환(AX) 실증 산단 ▷지역 주도형 인공지능 대전환 등 인공지능 관련 지원사업에 대한 설명을 듣고 질의응답을 진행했다.

이어 분과별 회의에서는 산업 현장의 인공지능 전환 사례를 살펴보고, 기업·기관 간 다양한 연계 및 협력 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

도는 앞으로 월 1회 이상 정기적인 회의를 개최해 산업 인공지능 전환을 위한 소통과 협력을 지속적으로 강화하고, 회의 과정에서 도출된 기업들의 인공지능 전환 수요를 관련 정책에 적극 반영해 나갈 방침이다.

현재 얼라이언스에는 도와 충남테크노파크를 비롯해 도내 대학, 연구기관, 인공지능 기술 수요·공급 기업 등 80여 개 기관이 참여하고 있으며, 도는 충남테크노파크 누리집 공고를 통해 2월 말까지 참여기관을 추가 모집해 올해 참여 기관 수를 200개까지 확대할 계획이다.

안호 도 산업경제실장은 “산업 인공지능 대전환을 실현키 위해서는 수요·공급 기업 간 연계는 물론 대학과 연구기관과의 기술 협력 체계 구축이 필수적”이라며 “충남형 인공지능 대전환 생태계 조성을 위해 얼라이언스의 구성과 운영을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.