2박 3일간 부산 과학교육캠프관에서 진행 기초 개념부터 문제 해결 역량까지 학습

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 겨울방학을 맞아 AI 리터러시 확산과 미래 인재 양성을 위해 국립부산과학관과 함께 ‘2026년 AICE Future 인공지능 겨울캠프’를 진행했다고 22일 밝혔다.

캠프는 1월 20일부터 22일까지 2박 3일간 부산 과학교육캠프관에서 열렸다. 예비 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 약 100여명이 참여했다.

참가자들은 KT가 직접 개발하고 운영하는 AI 역량 인증 시험인 ‘AICE Future’ 1급과 2급 교육과 시험 과정을 통해 인공지능의 기초 개념부터 문제 해결 역량까지 단계적으로 학습했다.

이 외에도 AICE Future 교육 과정과 함께 AI 개발 현직자가 직접 참여하는 전문가 강연과 Q&A 세션이 진행됐다. KT 등 산업 현장에서 인공지능을 실제로 개발·활용하고 있는 전문가가 개발 경험과 진로 이야기를 공유하며, AI 기술을 보다 현실적인 관점에서 이해할 수 있도록 도왔다.

국립부산과학관의 야간 천문관측 프로그램도 함께 운영해, 참가자들은 계절별 별자리 관측과 영상 관람으로 과학에 대한 흥미를 높이는 기회를 가졌다.

AICE Future는 초등학생과 중학생뿐 아니라, AI와 코딩이 익숙하지 않은 학습자와 쉽고 재미있게 AI를 이해하고자 하는 고령 세대까지 폭넓게 도전할 수 있도록 설계된 입문 단계 등급이다.

‘22년 개정 교육과정의 실과(기술·가정) 및 정보 교과에서 다루는 인공지능 관련 단원과 연계해 학교 수업과 함께 학습하며 AI 개념을 자연스럽게 익힐 수 있다. AICE Future는 이후 Basic, Generative, Associate 등 상위 등급으로 이어지는 KT의 AI 인재 성장 로드맵의 출발점이다.

아울러 AICE Future 교육 및 시험 과정은 국립부산과학관을 비롯해 국립과천과학관, 국립광주과학관, 경상북도교육청 발명체험교육관, 서울로봇인공지능과학관 등 전국 주요 과학·교육 기관과 협업하고, 지역별 특성과 교육 환경을 반영한 프로그램으로 AI를 자연스럽게 접할 기회를 제공하고 있다.

진영심 KT 인재실 교육사업협력담당 상무는 “AI는 더 이상 일부 전공자만의 기술이 아니라, 세대와 경험을 넘어 누구나 갖춰야 할 기본 역량”이라며 “KT는 AICE를 통해 학교 교육과정과 연계된 AI 학습부터 성인·시니어까지 이어지는 AI 역량 표준을 구축하고 있으며, 이번 캠프는 그 출발점인 AICE Future의 교육적 가치를 현장에서 확인한 사례”라고 말했다.

한편, KT는 AICE가 단순한 자격시험을 넘어, 공교육과 연계된 AI 역량 표준이자 청소년 단계부터 적용할 수 있는 교육 기반 플랫폼으로 확장할 수 있도록 캠프 등 다양한 커리큘럼과 융합을 지속한다. 이를 통해 전 생애주기형 AI 역량 인증 체계를 구축하고, 교육과 산업 현장에서 활용할 수 있는 AI 인재 양성에 기여할 계획이다.