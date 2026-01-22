쉴드 AI 수직 이착륙기에 LIG넥스원 유도탄 장착

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 21일(현지시간) UAE 아부다비에서 열리는 무인·자율 시스템 전시회 UMEX 2026에서 쉴드 AI와 계약기념 행사를 진행했다고 22일 밝혔다. 쉴드 AI는 무인체계 및 자율비행 기술 기업이다.

이날 행사는 LIG넥스원의 다목적 드론발사 유도탄 L-MDM을 쉴드 AI의 수직 이착륙기(V-BAT)에 장착 후, 비행 및 발사 시험하는 사업 계약을 기념하기 위해 이뤄졌다.

L-MDM은 레이저 유도 방식으로 고정 또는 이동 표적에 대한 정밀 타격이 가능하다. 이를 통해 전투원의 안전한 이격거리 확보 및 생존성 향상에 이바지한다. 특히 기존 감시·정찰용 회전익 또는 고정익 드론 플랫폼에 탑재·연동이 용이하게 설계돼 있는 등 다양한 플랫폼에 유연하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

LIG넥스원 관계자는 “양사는 무인기·탑재 무장의 전략적 협업 관계를 구축함과 동시에 장기적인 파트너쉽을 통해 다변화하는 글로벌 시장에 경쟁력을 강화할 계획”이라고 말했다.