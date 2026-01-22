31일 오후 2시 담양문화회관서

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 전남도의회 박종원 의원이 오는 31일 오후 2시 담양문화회관에서 저서 ‘담양 사랑과 꿈’ 출판기념회를 연다.

정치인으로서의 여정과 고향 담양에 대한 애정, 지역 미래에 대한 구상을 담은 책으로, 평범한 군민의 삶에서 출발해 지역정치에 몸담기까지의 과정과 지방자치 현장에서 느낀 크고 작은 고민, 정책 비전 등이 담겼다.

박 의원은 “고향 담양을 지켜온 소박한 소나무 같은 삶에서, 이제는 지역의 미래를 지탱하는 든든한 소나무로 성장하고 싶다”는 메시지를 담았다.

박 의원은 제5·7대 담양군의회 의원과 11·12대 전남도의회 의원을 지낸 4선 지방의원으로, 기초와 광역 의회를 모두 경험한 지역 정치인이다.

전남대 정책대학원에서 행정학 석사 과정을 이수하는 등 정책 전문성 강화에도 힘써왔고, 호남정책학회 활동을 통해 문화·관광 분야 발전을 위한 중장기 정책 방향도 제시해 왔다.

박 의원은 “이번 출판기념회가 책을 통해 담양의 미래에 대해 공감하는 시간이 되길 바란다”며 “편안한 분위기 속에서 자유롭게 참석해 주시길 바란다”고 말했다.