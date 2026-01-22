개인주주 간담회 개최 주주환원정책 확대 의지 밝혀 인적분할 목적 설명

[헤럴드경제=고은결 기자] ㈜한화는 지난 21일 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 개인 주주 대상 간담회를 열고 인적분할의 목적과 기업 비전 및 주주가치 제고 방안을 공유했다고 22일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 14일 ㈜한화 이사회에서 결의된 인적분할에 대한 개인 주주들의 이해를 돕고 소통을 강화해 주주신뢰를 제고하기 위해 마련됐다. 간담회에는 개인 투자자 50여명이 참석했다.

이날 ㈜한화는 인적분할의 핵심 목적으로 사업 포트폴리오 최적화를 통한 ‘복합기업 디스카운트 해소’를 꼽았다. 존속법인과 신설법인의 사업 정체성을 명확히 하고 각 사업군별 전략 및 투자 최적화로 시장 재평가를 유도한다는 복안이다.

한상윤 ㈜한화 IR담당 전무는 “복합기업으로서 시장에서 가치를 제대로 인정받지 못했던 만큼 이번 분할을 통해 자회사 기업 가치를 온전히 반영할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

주주환원정책 확대 의지도 설명했다. 임직원 성과보상분 제외 자사주 445만주 전량 소각과 최소 주당 배당금(DPS) 1000원(보통주 기준) 설정 등 인적분할 발표 당시 내놨던 주주환원정책 실행 의지를 재차 밝히고, 향후 자회사 성장 상황 등을 고려해 지속적인 배당 확대도 검토하겠다고 했다.

㈜한화는 이번 간담회 이후 홍콩, 싱가포르 등 해외 투자자 대상 간담회도 여는 등 주주 소통을 지속 강화한다는 방침이다.