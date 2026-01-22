지난해 11월 IFSCA 영업 인가 획득…4월 본격 영업 해외거점 12개로 늘어…원종규 “인도 시장 파트너 될 것”

[헤럴드경제=박성준 기자] 코리안리재보험이 지난 20일 인도 구자라트주 국제금융경제특구인 ‘GIFT City(Gujarat International Finance Tec-City)’에 지점을 설립하고, 현지에서 개점식을 열었다고 22일 밝혔다.

이날 행사에는 유동완 주뭄바이 대한민국 총영사를 비롯해 인도 금융당국 관계자, 보험업계 주요 인사 등 150여 명이 참석했다.

원종규 코리안리 사장은 개점식에서 “인도는 높은 성장 잠재력을 지닌 핵심 시장”이라며 “인도 보험시장과 함께 성장하는 신뢰받는 파트너로서 해외수재 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 지속해 나가겠다”고 말했다.

인도 보험시장은 현재 세계 10위권 규모로, 빠른 경제 성장과 금융산업 확대 흐름 속에 높은 성장세가 기대되는 신흥시장으로 주목받고 있다. 코리안리는 이런 시장 가능성에 선제 대응하고 현지 영업 기반을 구축하기 위해 지점 설립을 추진해 왔다. 지난해 11월 인도 국제금융서비스센터당국(IFSCA)으로부터 재보험 지점 영업 인가를 받았으며, 올해 4월부터 본격 영업에 나선다.

코리안리 인도 지점이 들어선 기프트시티는 인도 정부가 지정한 국제금융특구다. 해외 금융기관 유치를 위해 규제 완화와 세제 인센티브 등 다양한 제도적 지원을 제공하며 세계 금융 중심지로 육성되고 있다.

이번 지점 설립으로 코리안리는 현지법인 4개, 지점 5개, 주재사무소 3개 등 총 12개 해외 영업거점을 확보하게 됐다. 코리안리 관계자는 “글로벌 재보험 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.