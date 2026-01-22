기후에너지정책실장, 사회복지법인 서울 삼성원 방문 국가 기후위기 적응 대책의 추진상황 논의 및 현장의견 수렴

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부가 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층의 실태를 점검하고 현장의 목소리를 듣는다.

기후부는 오일영 기후에너지정책실장이 22일 오후 서울 동작구 사회복지법인 서울 삼성원을 방문한다고 밝혔다. 이곳은 지난해 저소득층 에너지효율개선 사업을 통해 창호 교체, 단열 공사 등을 지원받았다.

오 실장은 이날 제4차 국가 기후위기 적응대책의 후속 조치로 동절기 취약부문의 에너지복지 사업 지원 현황을 점검하고, 취약계층의 에너지 이용 환경에 대한 현장의 의견을 듣는다.

특히 저소득층 에너지효율개선 사업이 앞으로 에너지의 효율적인 이용을 지원하는 것을 넘어 친환경 에너지까지 접목하는 방향으로 발전할 수 있도록 현장의 여건을 점검할 계획이다.

기후부는 이날 현장 점검 이후 한국에너지공단, 한국에너지재단 등 에너지복지 정책 유관기관을 비롯해 ‘찾아가는 에너지복지 서비스’를 수행하는 집배원, 사회복지사와 함께 취약계층의 에너지 이용 실태 등을 논의하고 현장의 의견을 수렴할 예정이다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장은 “저소득층 에너지효율개선 사업을 통해 단열 공사, 창호 교체 등 효율개선 시공을 할 경우 20% 이상 에너지 효율이 좋아져 근본적인 에너지비용의 절감 효과를 볼 수 있다”며 “취약계층이 기후위기 적응과정에서 소외되는 일이 없도록 에너지효율 개선, 친환경 에너지 지원 등 근본적인 에너지비용 절감 정책을 강화하고, 사각지대 최소화에 방점을 두고 기후에너지 안전망을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 기후부는 지난해 12월 에너지바우처 수급 가구 중 등유 및 액화석유가스(LPG) 사용 가구에 기존 평균 36만7000원인 지원 금액을 51만4000원까지 확대하고, 22일부터 추가 지원금을 사용할 수 있는 선불카드를 한국에너지공단의 개별 안내에 따라 순차적으로 관할 행정복지센터를 통해 지급할 예정이다.