기술교육 성과·사회적 기여 인정…국가대표 직업교육 브랜드 평가 반세기 동안 산업 인재 330만명 양성…AI·디지털 교육 전환 가속

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 산업정책연구원이 주최한 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’에서 대학(직업교육) 부문 대상을 수상했다. 공공 직업교육기관으로서의 성과와 기술교육 혁신 노력이 브랜드 가치로 공식 인정받았다는 평가다.

한국폴리텍대학은 22일 서울 서초구 엘타워에서 열린 시상식에서 대학(직업교육) 부문 대상을 받았다고 밝혔다. 이번 평가는 교육 혁신, 사회적 책임, 산업 기여도 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.

폴리텍대학은 1968년 설립 이후 약 330만명의 산업 현장 인재를 배출해 왔다. 전국 41개 캠퍼스와 255개 학과, 10개 교육과정을 기반으로 청년·여성·중장년 등 생애 전 주기에 걸친 직업교육을 운영하며 산업 경쟁력 강화에 기여해 왔다는 점이 이번 수상의 배경으로 꼽힌다.

최근에는 ‘K-SHIFT(Korea Skill-up for Humanity Innovation and Future Technology)’를 중심으로 미래형 직업교육 모델 전환을 추진하고 있다. 인공지능(AI)·디지털 기반 교육, 모듈형·융합형 학습 구조, 산업 현장 중심 프로젝트를 핵심으로 한 수요자 중심 교육체계다. 입학·학습 경로의 유연화와 평생직업교육 확대도 주요 방향이다.

정부의 인공지능 확산 정책에 맞춰 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 ‘피지컬 AI 인재’ 양성에도 속도를 내고 있다. 경기 성남, 충북 청주, 경남 창원, 전북 전주 등 주요 산업 거점에 ‘피지컬 AI 실습실’을 구축해 바이오 배양공정, 반도체·물류, 지능형 제조, 스마트팜 등 분야별 실습 환경을 조성할 계획이다.

해당 실습실은 중소·중견기업 등 민간에도 개방해 재직자 대상 교육과 공정 실증, 기술 검증 등을 지원한다. 이를 통해 지역 산업의 AI 전환을 촉진하고 교육과 산업 간 미스매치를 줄이겠다는 구상이다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “인공지능과 디지털 전환이 가속화되는 시대에 직업교육은 국가 산업과 미래 사회를 지탱하는 핵심 인프라”라며 “피지컬 AI 인재 양성을 통해 산업과 교육 간 간극을 해소하고, 중소기업의 기술 전환을 적극 지원하겠다”고 말했다.