상품 셀렉션·포장 서비스·샤넬 멤버십 연계 럭셔리 뷰티 강화…온라인 VIP 경험 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버는 자사 명품 브랜드 서비스 ‘하이엔드’에 샤넬 뷰티 브랜드스토어가 입점했다고 22일 밝혔다. 다양한 상품 셀렉션과 프리미엄 포장 서비스로 온라인 고객을 공략한다는 방침이다.

샤넬 뷰티 브랜드스토어는 지난 19일 오픈했다. 립스틱, 쿠션 등 메이크업 상품부터 향수, 스킨케어 라인과 시즌 컬렉션 한정판 상품까지 샤넬의 공식 뷰티 상품이 차례대로 입점할 예정이다.

네이버는 사용자가 샤넬 뷰티의 고유 아이덴티티와 브랜드 경험을 네이버 브랜드스토어에서도 이어갈 수 있도록 브랜드 공식 프리미엄 선물 포장 서비스를 제공할 방침이다. 샤넬 통합 멤버십인 ‘샤넬코드’ 가입도 가능해, 멤버십 혜택도 동일하게 누릴 수 있다.

이어 네이버 브랜드스토어에서 구매한 모든 샤넬 상품은 무료 배송 서비스가 적용된다.

앞서 네이버는 지난 2020년부터 럭셔리 카테고리를 강화해 왔다. 특히 럭셔리 뷰티 브랜드 경쟁력을 지속해서 확대했다. 그 결과 럭셔리 뷰티의 지난해 거래액은 전년 동기 대비 29% 성장했으며, 오픈 초기 대비 입점 브랜드 수도 약 5배 증가했다고 네이버는 밝혔다.

조재희 네이버 트렌드패션사업팀 리더는 “네이버 브랜드스토어는 안정적인 플랫폼 인프라을 갖췄을뿐더러 인공지능(AI) 추천 기술, 데이터 분석 등이 가능하기 때문에, AX(AI 전환) 환경에서 기술 실험과 사용자 접점을 넓히려는 명품 브랜드와의 협업이 확대되고 있다”며 “개편한 ‘하이엔드’ 서비스를 통해 사용자에게 차별화된 혜택과 신뢰도 높은 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.