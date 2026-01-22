[헤럴드경제=최원혁 기자] 마사지 가게를 찾은 손님이 직원에게 시비를 걸고 소화기를 던지는 등 난동 부리는 CCTV 영상이 공개됐다.

지난 21일 JTBC ‘사건반장’은 제보자 A씨로부터 받은 CCTV 영상을 보도했다.

20대 남성 A씨는 “마사지 가게에서 근무한 지 5주 정도 된 직원”이라며 “지난 18일 오후 가게를 찾은 손님 때문에 폭행 사건에 휘말렸다”고 했다.

A씨에 따르면 사건 당시 손님은 술에 취한 채 가게로 들어와 “내가 여기 단골인데 왜 기억을 못 하느냐”며 시비를 걸었다. 이에 A씨가 “많이 취한 것 같으니 오늘은 돌아가 달라”고 말하자 욕설을 하며 난동을 부렸다고 한다.

이후 손님은 경찰에 전화해 “여기 불법 성매매 업소가 있다”고 신고했고 잠시 후 가게에 돌아와 “내가 신고 취하해 줬다”며 생색을 내기도 했다.

문제는 그 다음 상황이었다. 갑자기 손님이 카운터 주변에 있던 물건들을 A씨에게 집어 던지기 시작했다. 유리 장식품과 소형 신발장, 소화기 등을 마구잡이로 던졌다.

손님의 범행은 매장 안 CCTV에 고스란히 녹화됐다. 손님이 던진 소화기가 A씨 머리 옆을 아슬아슬하게 비껴가는 장면도 포착됐다.

A씨는 “소화기는 머리에 맞으면 정말 즉사할 수도 있겠다 싶더라”며 “카운터 주변에 유리 장식도 많아 (손님이) 그걸 들고 공격할까 두려웠다”고 했다.

결국 몸싸움이 벌어졌고 A씨는 손님이 더 이상 공격하지 못하도록 제압했다. 하지만 이후 손님이 ‘쌍방 폭행’을 주장하면서 A씨는 경찰 조사를 앞두게 됐다. A씨는 “맞고만 있을 수 없는 상황이었다”며 “정당방위였다고 생각하나 쌍방 폭행으로 처리될까 걱정”이라고 호소했다.