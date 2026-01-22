2026년 업무보고회서 5대 중점 추진과제 발표 제조 AI 전환·탄소중립·청년친화 공간에 역량 집중

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단이 제조 AI 전환과 청년친화, 지역성장을 축으로 산업단지 혁신 전환에 속도를 낸다.

한국산업단지공단은 21일 대구 본사에서 ‘2026년 업무보고회’를 열고 산업단지를 혁신 공간으로 대전환하기 위한 5대 중점 추진과제를 발표하고, 국정과제의 실질적 성과 창출에 나서겠다고 밝혔다. 이날 보고회에서는 산업통상자원부 업무보고에서 논의된 핵심 과제의 실행계획을 점검하고, 산업단지 전문기관으로서 조직 기능을 재정립하겠다는 목표도 제시됐다.

공단이 제시한 5대 중점 추진과제는 ▲AI를 통한 산업 혁신 ▲신재생에너지 확산과 탄소중립산단 조성 등 에너지 혁신 ▲문화가 융합되고 안전하며 청년 친화적인 산업단지 공간 혁신 ▲신(新)입지 창출과 기업 투자가 활발한 지역 혁신 ▲재무 건전성과 조직 역량 강화를 중심으로 한 조직 혁신이다.

산업 혁신 분야에서는 AX 실증산단 사업 등을 통해 제조 분야의 AI 전환(AX) 인프라를 확충하고, 산업단지 내 AI 협력과 연계가 확산될 수 있도록 관련 생태계 구축에 나설 계획이다. 에너지 혁신과 관련해서는 RE100 산단 조성 지원과 탄소중립산단 대표 모델 구축, 산업단지 내 신재생에너지 보급 확대 등을 추진한다.

산업단지 공간 혁신을 위해서는 안전관리 체계를 한층 강화하고, 문화 콘텐츠와 인프라를 확충해 청년 친화적인 근무·생활 환경 조성에 집중한다. 아울러 기업 성장 단계별 맞춤 지원을 강화하고, 미래형 산업단지 개발과 지역 투자 활성화 지원 등 지역 혁신 과제도 병행 추진한다.

이와 함께 업무 효율화와 재무 건전성 제고, 조직 역량 강화를 통해 공단의 지속 가능한 운영 기반을 마련하고, 입주 관리 등 고유 업무 전반의 고도화를 통해 조직 혁신에도 힘을 쏟을 방침이다.

이날 업무보고회에서는 윤리·청렴, 조직문화 개선과 소통 활성화 방안에 대한 토론과 함께 ‘KICOX 3대 핵심과제 실천 선언식’도 진행됐다. 3대 핵심과제는 ‘안전한 산업단지’, ‘신뢰받는 조직’, ‘가짜 일 버리기’다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “5대 중점 추진과제를 속도감 있게 실행해 조기 성과를 창출함으로써 산업단지 대전환을 주도하는 혁신 전문기관으로 거듭나자”며 “산업 현장 조직의 강점을 살려 정부 정책과 현장을 잇는 실행력을 강화하고, 기업과 지역이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.