10분 만에 최대 340㎞까지 주행 새로운 핵심 시스템 ‘휴긴코어’로 구동 세계 최초 멀티 어댑티브 안전 벨트 적용 볼보 CEO “EX60, 시장 판도 바꿀 게임체인저”

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차가 21일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 브랜드 첫 순수 전기 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘볼보 EX60’(이하 EX60)을 세계 최초로 공개했다.

EX60은 테슬라 ‘모델 Y’와 더불어 프리미엄 중형 SUV 시장에서 올해 출시 예정인 BMW ‘iX3’, 메르세데스-벤츠 ‘GLC 일렉트릭’ 등과 직접 경쟁을 벌인다.

EX60은 사륜구동(AWD) 기준 1회 충전 시, 볼보자동차 전기차 가운데 가장 긴 최대 810㎞(WLTP 기준)에 달하는 주행 가능 거리를 제공한다. 또한 400㎾ 급속 충전기를 사용할 경우, 단 10분 충전으로 최대 340㎞의 주행 가능 거리를 확보할 수 있다.

파워트레인은 다양한 고객 라이프스타일에 따라 ▷최대 810㎞의 동급 최고 수준 주행 가능 거리를 제공하는 P12 AWD 일렉트릭을 비롯해 ▷P10 AWD 일렉트릭(최대 660㎞) ▷후륜구동 방식의 P6 일렉트릭(최대 620㎞) 중 선택할 수 있으며 모두 10년 배터리 보증을 제공한다.

EX60은 차세대 전기차 아키텍처 SPA3를 기반으로 하며, 볼보자동차의 새로운 핵심 시스템, ‘휴긴코어’로 구동된다. 여기에는 ▷셀-투-바디 기술 ▷차세대 자체 개발 전기 모터 ▷새로운 배터리 셀 설계 ▷메가 캐스팅 기술 등 에너지 효율과 주행거리를 향상시킬 수 있는 기술들이 포함된다.

디자인을 살펴보면, EX60은 볼보자동차의 스칸디나비안 디자인 철학을 기반으로 세련되고 자신감 있으며 효율적인 외관과 함께 실내에는 자연 친화적이면서도 고급스러운 소재를 적용해 차분하고 정제된 공간을 완성했다.

여기에 낮게 설계된 전면부와 완만하게 떨어지는 루프라인, 점점 좁아지는 측면 디자인을 통해 공기저항계수 0.26을 달성했다. 실내는 긴 휠베이스와 평평한 바닥 설계를 통해 넉넉한 2열 레그룸과 넓은 적재 공간, 다양한 스마트 수납공간을 제공한다. 또한 음악 애호가들을 위해 28개 스피커로 구성된 바워스앤윌킨스 프리미엄 오디오 시스템을 옵션으로 제공한다.

특히, EX60은 ‘휴긴코어’를 기반으로 차가 스스로 사고하고, 처리하며, 반응할 수 있도록 설계됐다. 자체 기술 역량과 더불어 구글, 엔비디아, 퀄컴 등 글로벌 기술 선도 기업들과의 협업으로 브랜드 역사상 가장 지능적인 모델을 완성했다. 볼보자동차 최초로 구글의 새로운 AI 어시스턴트 ‘제미나이’를 탑재해 특정 명령어를 기억할 필요 없이 자연스럽고 개인화된 대화가 가능하다.

안전성도 눈여겨볼 만하다. EX60은 정확하고 명확한 상황 인식을 위해 ‘휴긴코어’를 기반으로 다양한 센서를 통해 차량 주변 환경을 지속적으로 분석한다. 이를 통해 축적된 데이터는 추후 OTA 업데이트를 통해 더욱 확장된 안전 기술을 제공한다.

또한 세계 최초로 ‘멀티 어댑티브 안전벨트’를 탑재, 차량 내외부의 첨단 센서를 통해 수집한 데이터를 바탕으로 1열 탑승자의 키, 체중, 체형, 착석 자세 등에 맞춰 보호 강도를 세밀하게 조정해 개개인에게 맞춤화된 최적의 보호 기능을 제공한다.

하칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 “EX60은 주행 가능 거리, 충전, 가격 등 모든 측면에서 판도를 바꿀 게임 체인저”라며 “메가 캐스팅, 셀-투-바디, 코어 컴퓨팅 등 모든 영역에서 새로운 핵심 기술이 적용된 새로운 제품 아키텍처를 통해 볼보자동차가 무엇을 해낼 수 있는지를 보여주는 결정체”라고 말했다.

EX60은 올봄부터 스웨덴에서 생산되며, 고객 인도는 유럽 시장을 시작으로, 순차적으로 이뤄질 예정이다. 국내 출시 시점은 아직 정해지지 않았다.

한편, 볼보자동차는 이날 브랜드 최초의 중형 전기 크로스오버 SUV ‘EX60 크로스컨트리’도 공개했다.

크로스컨트리 헤리티지를 현대적인 전동화 시대에 맞게 재해석한 모델로 EX60 대비 지상고를 20㎜ 높이고, 에어 서스펜션을 통해 추가로 20㎜까지 높일 수 있어 다양한 주행 환경에서 더욱 높은 안정성과 자신감을 제공한다. 전용 외장 컬러 ‘프로스트 그린’과 크로스 컨트리 전용 휠, 스키드 플레이트, 휠 아치 디자인 등 차별화된 디자인 요소도 적용됐다.