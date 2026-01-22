[SNS]
[헤럴드경제=최원혁 기자] 홍콩에서 열린 마라톤에서 한 남성 참가자가 아기를 안고 달리다 규정 위반으로 실격 처리된 데 이어 아동학대 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

21일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 현지 SNS에는 아기띠를 메고 마라톤에 참가한 중년 남성의 영상이 확산됐다.

공유된 영상에는 남성이 아기띠에 아기를 안은 채 달리는 모습이 담겼다. 다른 참가자들이 달리던 도중 아기를 발견하고 놀란 표정을 짓기도 했다.

남성이 한 손으로 아기의 목을 받친 채 비교적 느린 속도로 이동했으나 달리는 과정에서 아기의 머리가 위아래로 흔들리는 장면이 포착되며 비판이 이어졌다. 대회 관리가 소홀했다는 지적도 나왔다.

영상이 촬영된 장소는 지난 18일 홍콩의 대표적인 마라톤 대회인 스탠다드차타드 홍콩 마라톤이었던 것으로 파악됐다.

경기 기록에 따르면 그는 오전 6시25분에 마라톤에 참가해 약 2시간20분 만에 15km를 완주한 뒤 멈춰 선 것으로 확인됐다.

홍콩 육상 연맹 측은 남성이 경기 규칙을 위반했다고 보고 실격 처리를 한 뒤 마라톤 경기장을 떠나도록 했다.

홍콩 경찰은 21일 남성에 대한 아동학대 신고를 접수했다고 밝혔다. 경찰 관계자는 “그 가족은 마라톤에 참가하기 위해 중국 본토에서 홍콩으로 왔으며 이후 이미 집으로 돌아갔다”고 했다.


