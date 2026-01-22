“나토와 그린란드·북극 합의 틀 마련”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 미국의 그린란드 병합 구상에 반대해온 유럽 8개국에 대해 2월 1일부터 부과하기로 했던 관세를 “부과하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에 참석 중인 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로, 그린란드와 사실상 전체 북극 지역에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다”고 밝혔다.

그는 “이 해결책이 실현된다면 미국은 물론 모든 나토 회원국에 매우 유익할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 그린란드에 적용되는 ‘골든돔’(미국의 차세대 공중·미사일 방어체계)에 대해서는 “추가 논의가 진행 중”이라며 “논의가 진전되는 대로 추가 정보를 제공하겠다”고 했다.

이어 “JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 윗코프 특사와 필요할 경우 다양한 다른 사람들이 협상을 맡을 것이며, 그들은 나에게 직접 보고할 것”이라고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 17일 그린란드에 병력을 파견한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 8개국에 대해 2월 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있다.

당시 이들 국가는 트럼프 대통령이 그린란드 병합을 위해 군사 행동 가능성까지 거론하자 그린란드에 병력을 파견했으며, 트럼프 대통령은 관세 카드를 꺼내들면서 미국과 나토 동맹국 간 ‘강대강 충돌’ 국면이 이어져왔다.

트럼프 대통령이 관세를 부과하지 않겠다고 공언한 만큼 이날 뤼터 사무총장과 다보스 현지에서 가진 회담에서 어느 정도 합의에 이른 것으로 보인다.

하지만, 트럼프 대통령은 자신이 언급한 ‘미래 합의의 틀’의 구체적인 내용에 대해서는 밝히지 않았다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 이날 다보스 포럼 연설에서 그린란드에 대한 소유권을 미국이 가져야 한다는 주장을 고수하면서도, 그것을 이루기 위해 군사력을 사용하지는 않겠다고 밝혔다.