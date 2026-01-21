[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 저출생 문제 극복 및 안전한 임신·출산 환경 조성을 위해 35세 이상 산모 의료비와 난임부부 시술비 지원사업을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 지원은 35세 이상 산모 의료비 지원은 임신과 출산 과정에서 보다 세심한 건강 관리가 필요한 산모를 지원하기 위해 마련됐다.

따라서 분만예정일 기준 35세 이상 산모에게 임신 회당 최대 50만원의 외래 진료비 및 검사비를 지원한다.

또 임신을 준비하는 단계에서 어려움을 겪는 가정을 위해 난임부부 시술비 지원사업도 확대한다.

기존 1~20회로 제한하던 여성 난임시술비 지원 횟수를 없애고, 회당 최대 150만원까지 지원해 난임부부의 경제적 부담을 완화했다.

남성 난임 진단자에 대해서도 신규 지원을 도입, 1~3회까지 회당 최대 100만원의 시술비를 지원한다.

이외에도 임신 사전 건강관리 지원, 영구불임 예상 생식세포(난자·정자) 동결 보존 지원, 출생장려금 및 산후조리비 지원, 임신 축하용품 및 출산 축하 박스 제공, 출산·육아용품 무료 대여 등 임신 전부터 출산 이후까지 전 주기를 아우르는 다양한 출산 지원 정책을 시행 중이다.

여태현 영주시 보건위생과장은 “난임부부 시술비 지원 확대를 통해 출산을 준비하는 가정의 부담을 덜고 산모와 태아의 건강을 지키는 데 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 출산 친화적 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.