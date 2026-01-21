1인당 지출액은 97만원…전년보다 4.1% 감소

[헤럴드경제=신주희 기자] 지난해 엔화 약세 등으로 일본을 방문한 외국인이 사상 최대를 기록한 가운데 방일 외국인 중 한국인이 22%를 차지하며 가장 많았던 것으로 집계됐다.

21일 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 작년 1년간 일본을 찾은 외국인은 4268만3600명으로 종전 역대 최다인 2024년보다 15.8% 늘었다.

나라·지역별로는 한국인이 7.3% 늘어난 945만9600명으로 전년에 이어 가장 많았다.

그 뒤를 중국(909만6300명), 대만(676만3400명), 미국(330만6800명), 홍콩(251만7300명) 등이 이었다.

작년 12월 한 달간 방일 외국인 수는 361만7700명으로 1년 전보다 3.7% 늘었다.

역시 한국인(97만4200명)이 가장 많고 대만(58만8400명), 중국(33만400명) 순이다.

JNTO는 “지난달 방일 한국인은 항공편 증편과 함께 대학생층의 높은 방일 수요 등에 힘입어 역대 월간 최다를 기록했다”며 “중국인은 일본 여행 자제령 여파 등으로 전년 같은 달보다 45.3%나 줄었다”고 전했다.

한편 일본 관광청에 따르면 지난해 방일 외국인이 숙박이나 쇼핑 등 일본에서 소비한 금액(속보치)은 9조4천559억엔(약 87조9천억원)으로, 전년보다 16.4% 늘었다.

국가·지역별 방일 외국인의 소비액은 중국인(2조26억엔)이 가장 많고, 대만(1조2110억엔), 미국(1조1241억엔), 한국(9천864억엔)이 그 뒤를 이었다.

방일 한국인의 1인당 지출액은 10만4606엔(약 97만3000원)으로 전년보다 4.1% 줄었다.