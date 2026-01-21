[헤럴드경제=민성기 기자] 강남의 한 유명 성형외과에서 반복적으로 취식 후 취소·환불을 요청해 큰 피해를 겪고 있다는 한 자영업자의 사연이 전해졌다.

19일 소셜미디어 플랫폼 ‘스레드’에는 한 김밥 전문점이 배달 플랫폼에 등록한 메뉴 사진이 빠르게 확산됐다. 이 메뉴는 김밥과 아메리카노 세트로 구성돼 있으며, 가격은 50만원으로 설정돼 있다.

메뉴 설명란에는 “청담동 ○○성형외과에서 김밥을 취식한 뒤 지속적으로 환불과 취소를 반복했다”며 “주문 금지를 안내했음에도 주말마다 주문이 이어져 시간과 비용, 정신적 부담이 컸다. 이에 해당 플랫폼에서는 김밥을 판매하지 않기로 했다”고 안내했다.

이어 “주소가 노출되는 다른 배달 플랫폼에서는 판매 중”이라고 덧붙였다.

이 상황을 제보한 인물은 해당 김밥집의 고객으로 추정된다. 김밥집의 고객으로 추정되는 A씨는 스레드에 해당 사진을 공유하며 “갑자기 조회 수가 폭증해 병원 이름은 가리고 다시 올렸다”면서 “지인들과 신기해서 공유한 글이었는데 이렇게까지 커질 줄은 몰랐다”고 밝혔다.

해당 김밥집은 다른 배달 플랫폼의 메뉴 설명란에도 “청담동 ○○성형외과 주문 금지. 취식 후 환불과 취소를 반복해 주소가 확인되지 않는 플랫폼에서는 김밥을 아예 판매하지 않기로 했다”며 안내 문구를 남겼다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 “나 같아도 안판다”, “병원도 노쇼있으면 싫을거면서 남의 사업장에는 저렇게 하냐”, “그럼 저 병원에서 성형 수술받고 취소해달라고 하면 되겠네”, “이 정도면 단순 피해가 아닌 영업방해 소지도 있다”라는 등의 반응을 보였다.

해당 글을 SNS에 올린 A씨는 “주소가 표시되지 않는 시스템 때문에 (김밥집 사장님이) 곤란을 겪고 계신 것 같다”며 “단골이었던 곳이고, 이곳으로 이사 오게 돼서 다시 주문하려고 했다. 사장님께서 오래오래 장사하셨으면 좋겠다. 정말 맛있는 곳”이라고 응원의 메시지를 남겼다.