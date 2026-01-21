‘그린란드 관세’ 시행시 유로존 GDP 0.1% 감소 전망 실리콘밸리 빅테크들도 영향 예상

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 합병을 반대하는 유럽 8개국에 관세를 부과하면서 미국과 유럽간 무역분쟁이 일어날 조짐을 보이자, 이는 미국의 빅테크에도 악재가 될 것이란 전망이 나왔다.

블룸버그 통신은 투자은행 골드만삭스의 분석을 인용해 트럼프 대통령의 관세 부과가 현실화하면 유로존 전체의 국내총생산(GDP)이 약 0.1% 감소할 것이라 19일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 미국의 그린란드 합병에 반대하는 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 핀란드, 영국, 네덜란드에 대해 다음 달 1일부터 10%의 추가 관세를 매기겠다고 밝혔다. 오는 6월부터는 ‘그린란드 관세’를 25%로 올린다는 계획이다.

블룸버그에 따르면 해당 8개국은 이번 관세가 부과되면 무역량 감소로 실질 GDP가 0.1∼0.2% 줄어들 것으로 예측된다. 특히 대미 수출 비중이 큰 ‘제조업 강국’ 독일이 가장 큰 타격을 받을 것이란 예상이 많다.

골드만삭스는 단계적 상호 관세가 적용되면 독일의 실질 GDP가 0.2% 줄고, 모든 품목에 일괄 관세가 부과될 경우에는 0.3%까지 손실이 발생할 것이라 예측했다. 골드만삭스는 “관세 부과로 경제 주체들의 신뢰도가 떨어지거나 금융 시장에 부정적 여파가 확산하면 그 타격은 예상보다 더 커질 수 있다”고 경고했다.

피해는 유럽을 넘어 미국으로도 확산될 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “유럽은 미국의 최대 무역 동반자이자 가장 큰 투자자이며 가장 가까운 금융 동맹”이라며 실리콘밸리의 테크 기업들을 포함해 미국 여러 업종이 이번 무역 분쟁으로 고통을 겪을 것이라고 보도했다.

구글 등 미국의 주요 테크 기업들은 서유럽 지역에서 많은 매출이 발생한다. 미국 제조업 공장들은 부품과 기자재 공급에서 유럽 공급망에 많이 의존한다. 대서양 무역전쟁이 현실화되면 미국 기업들은 비용 증가, 매출 및 투자 감소, 생산 차질 등 각종 타격을 받을 수밖에 없다는게 WSJ의 진단이다.

미국 제약업계와 테크 기업들은 R&D(연구개발) 기지나 매출 거점을 아일랜드 등 유럽 국가에 두고 있는 것도 관세전쟁이 미국에 역풍으로 올 수 있는 요소 중 하나다. 아일랜드는 기업 세제 혜택이 커, 빅테크들은 이곳에 중요 지적재산(IP)을 보관하며 전 세계 매출의 많은 부분을 아일랜드 법인에 잡히도록 하고 있다. 그래야 세제 혜택을 많이 볼 수 있기 때문이다.

미국이 보복성 관세를 유럽 국가들에 부과하면, 유럽은 아일랜드 등 유럽에 거점을 둔 미국 기업을 표적으로 세금을 올리거나 보복성 규제를 늘릴 수 있다.

싱크탱크인 미국외교협회(CFR)의 브래드 세서 이코노미스트는 WSJ과의 인터뷰에서 “세계에서 가장 수익성이 높은 미국 기업의 사업 구조에는 유럽이라는 핵심 축이 있다”며 “유럽 측이 이 지점을 공략한다면 미국 기업의 글로벌 이익 감소, 주가 가치 하락, 테크 업종의 약세 등 문제가 생길 것”이라고 내다봤다.