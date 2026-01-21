[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리가 캄보디아를 거점으로 이른바 ‘제2의 버닝썬’을 준비하려고 했다는 의혹이 제기됐다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘지릿지릿’에는 ‘황하나, 승리, 박유천까지 오혁진 기자의 특급 취재 파일 공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 오혁진 기자는 “(승리가) 자금 세탁범, 보이스피싱 일하는 사람, 카지노 관련 인물들과 어울리고 있다. 캄보디아 범죄 단지 간부들이랑 같이 어울려서 파티한다는 제보가 들어오고 있다”고 말했다.

또한 오혁진 기자는 “캄보디아에 제2의 버닝썬 같은 걸 만들려 했다”며 “본인이 사업을 그쪽으로 추진하려고 했다”고 설명했다.

이어 “승리도 나름대로 아직 일본에서의 팬층은 두터운 상황인데, 우리나라에서는 완전히 소위 말해서 나락을 갔다”며 “동남아에서는 아직 ‘빅뱅’ 출신이라는 이미지가 있어서 불법적인 사업을 준비하려고 했던 거 같다”고 덧붙였다.

오혁진 기자는 “내가 알고 있기로는 캄보디아, 태국을 주로 왔다 갔다 한다. 우리나라를 얼마나 자주 들어온지는 모르겠으나 아예 안 들어오진 않는다”고 전하기도 했다.

앞서 승리는 캄보디아 클럽 행사에 참석해 직접 마이크를 잡고 발언한 영상으로도 논란의 중심에 선 바 있다. 영상에서 그는 “캄보디아에 간다고 하자 주변에서 위험하지 않겠느냐고 묻더라”며 “캄보디아는 아시아에서 가장 훌륭한 나라”라고 말했다. 해당 행사 영상이 온라인에 확산되면서, 승리의 뒤편에 노출된 로고를 두고 ‘프린스 브루잉’, ‘프린스 홀딩스’와의 연관성이 제기됐다.

프린스 홀딩스는 캄보디아 내 대규모 범죄 단지로 알려진 ‘태자단지’의 운영 주체 중 하나로 거론돼 왔으며, 프린스 브루잉 역시 그 산하 브랜드로 알려져 있다. 다만 승리와 이들 기업 간의 직접적인 사업 관계는 공식적으로 확인된 바 없다.

한편 승리는 일명 ‘버닝썬 게이트’ 핵심 인물로 지목되며 2019년 팀에서 탈퇴하고 연예계에서도 퇴출당했다.

승리는 2022년 상습도박, 성매매, 성매매 알선, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 외국환거래법 위반, 식품위생법 위반, 업무상 횡령, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 특수폭행 교사 혐의 등 9개 혐의에 대해 대법원 유죄 판결받았다. 그는 징역 1년 6개월을 확정받았고, 지난 2023년 2월 8일 경기 여주교도소에서 출소했다.

출소 이후 승리는 사업가로 활동 중인 것으로 알려졌으나, 캄보디아·태국 등지에서 빅뱅 멤버들을 언급하거나 관련 음악을 활용하는 모습이 포착되며 다시금 비판을 받고 있다. 국내에서는 서울 송파구의 한 음식점, 해외에서는 항저우 나이트클럽 등에서 목격됐다는 보도도 이어졌다.